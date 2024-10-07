新地15大商場十一黃金周人流及營業額按年增8%

為慶祝國慶75周年及迎接10.1黃金周，新鴻基地產(016)旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，斥資1,000萬元在各區全力支持盛事經濟，包括apm設國慶美食市集，在港島區重點商場如wwwtc mall 、置富南區廣場及利港商場增添熊貓打卡點，並加推多項優惠，成功吸引客人來港、留港消費。國慶黃金周前市場減息、內地經濟政策加碼，刺激股市上揚，財富效應催旺人流，黃金周7天人流及營業額按年增8%。

新地執行董事馮秀炎表示，國慶假期前，中港兩地宣布降息，有效提升本地市民和遊客的消費欲望，旅客區商場均出現大額消費，如尖沙咀有旅客花逾30萬元買名牌鑽石手鐲，銅鑼灣區亦見客人花逾10萬元買名牌衣履；內地多個社交平台優惠券下載量亦如期超過1萬張。各區的慶祝活動增添節日色彩，其中以國慶煙花匯演最受矚目，商場內面向維港的餐廳因此訂座全滿，換領海景花園觀賞煙花的活動亦吸引大量客人前來消費。而地區商場在國慶期間亦有接待內地旅客團，人均約消費逾3,000元，主要購買高價值品如金飾、保健品如燕窩和花膠等。市民留港消費亦成零售支持，如國慶當日在指定商場，客人凡身份證有「7」、「5」數字可免費換領餐飲券，吸引大量人流排隊換領，單日派出逾2,000份，需要加碼應付人潮。新地15大商場憑加強慶祝活動和優惠力度，營造濃厚的節日氛圍，令7天黃金周的人流和營業額按年增長8%，其中餐飲、電器和藥妝等料較受惠。