新地15大商場復活節長假期人流及生意額按年升8%

港人北上消費成為大趨勢，不過新鴻基地產(016)旗下15大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等把握長假期機會，並配合藝術三月開鑼，特別推出多個集打卡景點、體驗式活動等節日推廣，包括apm以Citywalk為題、聯乘韓國人氣暖系插畫角色的節日裝飾、大埔超級城新增的「彩虹梯」打卡點等，又大推「美食賞」優惠券回贈等，變相加大客人消費力；並在指定商場夥拍逾30個商戶藉扭蛋機換禮大送逾萬份禮品，把人流引入店內，製造更多商機。總結復活節推廣高峰期(3月29日至4月1日合共4天)，15大商場人流及生意額較去年升約8%。

新地執行董事馮秀炎表示，近日藝術三月開鑼，城中不同地方又有新增特色景點，吸引不少旅客訪港短遊，而留港市民亦多外出找玩意，對零售餐飲業有一定支持。集團旗下15大商場的節日推廣包羅室內景點、室外玩意如休閒市集、及針對毛孩族的活動及推廣等，在長假期天氣不穩時成為客人的一站式玩樂首選，成功帶動市民人流。

馮秀炎指，當中因正值時晴時雨的換季時節，外加商戶多消費優惠，如消費滿額享低至八折等，美妝、衣履等商戶都有雙位數升幅；而節日氣氛對餐飲商戶有一定支持，不少輕食品牌都在高峰期大排長龍，整體約有逾8%升幅。