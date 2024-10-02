新地15大商場推出10.1慶祝企劃 料人流及生意額按年升5%至10%

為慶祝國慶75周年及迎接10.1黃金周，新鴻基地產(016)旗下15大商場包括apm、大埔超級城、元朗廣場、上水新都廣場等，斥資1,000萬元在各區全力支持盛事經濟，包括apm設國慶美食市集，在港島區重點商場如wwwtc mall、置富南區廣場及利港商場增添熊貓打卡點，並加推多項優惠，如今日起，在指定商場出示身份證或旅遊證件號碼有「7」、「5」數字，可免費領餐飲券、憑消費換領熊貓主題禮品、夥拍租戶送出國慶禮包等，冀以多重優惠及主題活動，為市民及旅客打造繽紛慶祝之旅。黃金周首日人流及營業額按年增約5%，料未來6日仍有上升空間，估計7天黃金周的人流及營業額按年增5%至10%。

新地執行董事馮秀炎稱，新地15大商場早在9月已在本地社交平台及內地小紅書和大眾點評積極推廣，發放優惠券並提供訪港旅客攻略。國慶假期前，中港兩地宣布降息，進一步提升本地市民和遊客的消費欲望，預計在7天的黃金周期內，優惠券下載量將超過1萬張。各區的慶祝活動增添節日色彩，其中以國慶煙花匯演最受矚目，商場內面向維港的餐廳因此訂座全滿，換領海景花園觀賞煙花的活動亦吸引大量客人前來消費。去年中秋節與國慶假期相連，為本地零售業帶來了疫後「最強黃金周」。雖然今年國慶假期不包含周末連假，新地的15大商場仍加強慶祝活動和優惠力度，與商戶合作大量派發優惠券，營造濃厚的節日氛圍，預計今年7天黃金周的人流和營業額將按年增長5%至10%，其中餐飲、電器和藥妝等料較受惠。

為配合各區國慶盛事，新地15大商場舉行多個節慶活動。新地代理租務部助理總經理(推廣)馮穎欣表示，apm早於9月27日已起動10天國慶滋味市集，搜羅時下最受年輕人及旅客歡迎的新晉品牌，包括本地手工烘焙美食、新派酥餅曲奇、烘焙精品咖啡豆、美酒美饌等，方便一站式嚐盡滋味兼買手信。而在銅鑼灣wwwtc mall、以及南區重點商場—置富南區廣場及利港商場，增添熊貓打卡點，並推出熊貓主題的消費換領，以響應港島區的熊貓熱潮。大埔超級城則舉辦《充氣Jump樂園》，園內有6款色彩繽紛的充氣遊樂設施和工作坊，讓孩子們歡度10.1假期。此外，各區商場將加碼舉行各式國慶表演及主題工作坊等，為各區慶祝氣氛升溫。