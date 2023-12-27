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地產
2023-12-27 22:20:13

新地15大商場營業額升兩成 人流增最多三成｜商場動態

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新地15大商場營業額升兩成 人流增最多三成｜商場動態

新地旗下15大商場4天聖誕假期(23日至26日)人流按年升20%至30%，營業額較去年增20%。

今年通關復常後首個聖誕零售旺季，政府既推出周末維港聖誕煙火，為旅客製造訪港亮點，商場又推出多重消費獎賞，兼在多區設主題打卡裝飾推高節日氣氛，市民樂於外出消費玩樂，新鴻基地產(016)旗下15大商場人氣熱鬧，成功帶動銷情，4天聖誕假期(23日至26)人流按年升20%30%，營業額較去年增20%

新地15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、薄扶林置富南區廣場、香港仔利港商場、元朗開心廣場、青衣翠怡商場、青衣美景商場、新葵興廣場、筲箕灣形薈，以及本舍。

新地執行董事馮秀炎表示，今年為加強聖誕節日吸引力，不僅有政府推出多項節日活動如維港煙花，新地15大商場亦承勢增15%聖誕推廣費，在主題裝飾、節日活動及消費優惠「三管齊下」，全方位提升全城節日及購物氣氛，如旗艦商場apm舉行平安夜感謝祭、兼邀請名人紅星出席聖誕派對；銅鑼灣wwwtc mall請來東歐雜技大師在港首演等，全力催谷場內節日氣氛。

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節慶餐飲、禦寒產品及節日送禮消費成零售贏家

馮秀炎指，多重優惠成功推高4天長周末人流及營業額，人流較去年同期升20%30%，營業額則按年升20%。當中首推禦寒產品及節日送禮消費最見旺場。因近期天氣寒冷、又有大量外遊需要，如保暖功能性衣物、保暖小家電等均有明顯增幅，料時裝、電器商戶在寒流刺激下有約15%20%營業額升幅；年終多婚嫁趕明年生龍年寶寶，今年冬至又連聖誕假，增加企業及親友聚會，令送禮消費受惠，有精品朱古力品牌透露今年多款聖誕禮籃、禮盒等大受歡迎，今年聖誕銷情較去年至少升10%

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此外，金飾租戶亦坦言婚嫁用的龍鳳手鐲、節日送禮用的精品珠寶都較去年好賣，人均消費至少1萬元起。餐飲方面，不少餐廳早在節前已訂滿，市民均願意出外慶祝，營業額按年料有20%30%增幅。

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