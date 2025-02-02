新地15大商場農曆新年生意額及人流齊升10%

深圳「一簽多行」恢復後的首個農曆新年假期，加上新春盛事節目多，吸引約100萬人旅客訪港，令市面過年氣氛更熱鬧。新鴻基地產(016)旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場等今年提早部署，於1月初已在大眾點評派發逾萬張優惠券，率先鎖定內地客的消費目標，又推出各式特色賀年主題裝置、賀年市集、年廿九晚會活動，部分商場於年初一起加推消費換賀年福袋，濃厚年味兼高性價比消費成功帶動人流。新地執行董事馮秀炎表示，總結15大商場新春黃金檔期(1月29日至2月2日)人流及生意額較去年同期升約10%。

馮秀炎稱，今年農曆新年零售消費檔期由1月中開始，一簽多行政策除帶來觀光旅客外，亦增加公務訪港客及探親客量，在客流上帶來助力，令團年飯及辦年貨需求在1月中開始反映。零售氣氛愈近過年愈濃厚，本港多處舉行過年盛事，旗下15大商場亦提早推出多重消費優惠及加強賀年藝術裝置的宣傳，積極為商場引流。有旅遊區商場的換禮活動未到過年已近換罄，要在年廿九加碼名額，不少旅客為賺禮遇而愈賺愈買，消費達10萬元。新地商場舉辦多場新春慶祝活動、旅客訪港禮遇、新春激筍推廣活動、大型年宵市集等，成功帶動市民及旅客的節日消費意欲。