熱門搜尋:
除夕倒數2024 叱咤2023 李善均 黎淑賢去世 2024新年 彩虹邨重建 工展會2023 萬千星輝頒獎典禮2023 山姆超市 MIRROR 周海媚 恒生指數 李家超 日圓匯率 交稅 御半山 姜濤 尹光 騙案 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 冬天
Ad Block Ad Block
返回
地產
2024-01-02 09:30:00

新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖

分享：
新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖

新地15大商場於除夕連元旦假期3天(去年12月30日至今年1月1日)營業額及人流較去年同期升20%。

不少市民及旅客把握2023年除夕元旦長周末消費玩樂，市面各區景點節日氣氛暢旺，商場人氣鼎盛。新鴻基地產(016)旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場等設置互動節日裝飾、邀請名人紅星及年青表演單位出席除夕活動、兼加強「對口式」消費優惠獎賞，向全港市民送上祝福，成功帶動銷情，生意及人流按年升20%

新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，政府安排歷年最大規模的「香港跨年維港煙花」，為旅客製造訪港誘因，亦對零售及餐飲業帶來進一步支持。今年大除夕元旦連周末，不少市民出外開心迎接新一年的來臨，令節日氣氛更熾熱。新地15大商場於除夕連元旦假期3(去年1230日至今年11)營業額及人流較去年同期升20%。當中以餐飲、衣服等表現最為理想。餐飲方面，客人為把握親友相聚機會，不少餐廳的除夕夜訂位一早爆滿，當晚平均做兩輪生意，除夕日生意升幅超過一成；天氣驟然回暖，商家又推出不少優惠如2件八折、3件七五折等，客人趁機多買幾件，令時裝生意按年升兩成。

新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖

2023年人流及營業額按年增至少兩成

馮秀炎稱，總結2023年，年初疫後通關，大型旅遊及企業活動回歸，交通運輸的載客量逐步恢復，新地15大商場積極以創意科技、互動體驗、及無間斷優惠等，提升商場的消費玩樂體驗，全年人流及營業額按年增至少兩成。展望2024年，樂見政府繼續推動大型國際活動，拉動維港兩岸經濟活動，而商場亦將不斷創新，令商場成為新文化旅遊景點、節日限定打卡勝地等，同時聯動商場內零售、餐飲等租戶，協同谷旺人流生意，預期明年消費市場將穩步回暖。

Ad Block

新地15大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、薄扶林置富南區廣場、香港仔利港商場、元朗開心廣場、青衣翠怡商場、青衣美景商場、新葵興廣場、筲箕灣形薈及中西區本舍。

新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖 新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受