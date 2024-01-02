新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖

不少市民及旅客把握2023年除夕元旦長周末消費玩樂，市面各區景點節日氣氛暢旺，商場人氣鼎盛。新鴻基地產(016)旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場等設置互動節日裝飾、邀請名人紅星及年青表演單位出席除夕活動、兼加強「對口式」消費優惠獎賞，向全港市民送上祝福，成功帶動銷情，生意及人流按年升20%。
新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，政府安排歷年最大規模的「香港跨年維港煙花」，為旅客製造訪港誘因，亦對零售及餐飲業帶來進一步支持。今年大除夕元旦連周末，不少市民出外開心迎接新一年的來臨，令節日氣氛更熾熱。新地15大商場於除夕連元旦假期3天(去年12月30日至今年1月1日)營業額及人流較去年同期升20%。當中以餐飲、衣服等表現最為理想。餐飲方面，客人為把握親友相聚機會，不少餐廳的除夕夜訂位一早爆滿，當晚平均做兩輪生意，除夕日生意升幅超過一成；天氣驟然回暖，商家又推出不少優惠如2件八折、3件七五折等，客人趁機多買幾件，令時裝生意按年升兩成。
2023年人流及營業額按年增至少兩成
馮秀炎稱，總結2023年，年初疫後通關，大型旅遊及企業活動回歸，交通運輸的載客量逐步恢復，新地15大商場積極以創意科技、互動體驗、及無間斷優惠等，提升商場的消費玩樂體驗，全年人流及營業額按年增至少兩成。展望2024年，樂見政府繼續推動大型國際活動，拉動維港兩岸經濟活動，而商場亦將不斷創新，令商場成為新文化旅遊景點、節日限定打卡勝地等，同時聯動商場內零售、餐飲等租戶，協同谷旺人流生意，預期明年消費市場將穩步回暖。
新地15大商場包括apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、新太陽廣場、元朗廣場、柴灣新翠商場、上水新都廣場、薄扶林置富南區廣場、香港仔利港商場、元朗開心廣場、青衣翠怡商場、青衣美景商場、新葵興廣場、筲箕灣形薈及中西區本舍。