新地15大商場除夕元旦假期人流營業額升兩成 料明年消費市場穩步回暖

不少市民及旅客把握2023年除夕元旦長周末消費玩樂，市面各區景點節日氣氛暢旺，商場人氣鼎盛。新鴻基地產(016)旗下15大商場包括觀塘apm、大埔超級城、銅鑼灣wwwtc mall、尖沙咀新太陽廣場、元朗廣場等設置互動節日裝飾、邀請名人紅星及年青表演單位出席除夕活動、兼加強「對口式」消費優惠獎賞，向全港市民送上祝福，成功帶動銷情，生意及人流按年升20%。

新地執行董事馮秀炎表示，聖誕長假緊接元旦令消費市道持續升溫，政府安排歷年最大規模的「香港跨年維港煙花」，為旅客製造訪港誘因，亦對零售及餐飲業帶來進一步支持。今年大除夕元旦連周末，不少市民出外開心迎接新一年的來臨，令節日氣氛更熾熱。新地15大商場於除夕連元旦假期3天(去年12月30日至今年1月1日)營業額及人流較去年同期升20%。當中以餐飲、衣服等表現最為理想。餐飲方面，客人為把握親友相聚機會，不少餐廳的除夕夜訂位一早爆滿，當晚平均做兩輪生意，除夕日生意升幅超過一成；天氣驟然回暖，商家又推出不少優惠如2件八折、3件七五折等，客人趁機多買幾件，令時裝生意按年升兩成。