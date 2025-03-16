新地apm引入春晚AI人形機械人 與客人互動及陪伴購物｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下觀塘旗艦商場apm今年正值20周年，商場將進行一連串慶祝推廣企劃，首場頭炮活動於今個周末兩天(15及16日)舉行「AI機械科技大匯演」，成為首個香港商場率先引入曾於春晚亮相的人工智能(AI)人形機械人來港，並擔任「AI機械人服務大使」及「快閃店長」，與apm商場客人互動、陪伴購物等，演示未來AI科技融入購物體驗的可能。

新地執行董事郭基泓表示，AI科技同機械人發展已經成為趨勢，融入大眾日常生活，一向以創新潮流為定位的apm，為慶祝踏入20周年，特別以商場場景為大眾示範。新地旗下旗艦商場上海ifc、上海iapm及南京ifc早前已率先舉行AI機械科技表演活動，成為內地首批在零售場景引進AI科技的商場，將機械人融入生活，以AI與社區接觸聯繫，在當地獲得熱烈迴響。是次apm將接棒舉行並擴大AI機械科技大匯演規模，讓社會參與及體驗人工智能帶來的便利生活，透過貼心服務同創新活動，提供獨一無二的科技體驗，期望藉此引起新一代年輕人對創新科技的更大興趣，推動香港成為國際創科中心，為香港出一分力，亦鼓勵認識內地的高端科技新發展。