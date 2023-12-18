新地Signature Homes創建「新地生活圈」 助人才融入社會及工作

新鴻基地產(016)聯同香港高才通人才服務協會於昨日(17日)舉辦聖誕新年聯歡晚會。新地旗下住宅租賃品牌Signature Homes創建一個極具吸引力的「新地生活圈」，專程為來港人才提供全面且優質的衣、食、住、行等各方面生活配套資訊指南，致力建立人才互助社群，互相分享生活體驗，協助人才於來港後能夠迅速全面融入社會以及工作環境。

新地住宅租賃Signature Homes董事總經理孫偉剛表示，集團將全力配合政府人才輸入政策，率先創建一個名為「新地生活圈」的人才社交生活圈子。這個全新的概念以來港人才為出發點，先以住屋的需求上從而發展出一系列生活服務的配套，提供一站式生活指南，促進人才之間的交流，協助來港人才在港開闢一片「新天地」。

他稱，「新地生活圈」為來港人才提供全面且優質的住房及生活服務所需，將與不同的團體合辦各種跨平台的聯合活動、涵蓋就業、教育及社交等方面，並提供集團一系列的專屬優惠禮遇例如置業、通訊服務、酒店住宿等，滿足人才的生活和發展需求。集團期望透過與香港高才通人才服務協會合作，協助政府為港注入新動力上，吸引更多優秀的人才來港。

香港高才通人才服務協會會長尚海龍指，期望透過雙方通力合作，共同舉辦各種活動、培訓及交流，讓人才能更了解香港未來的發展潛力，同時向他們提供有利於將來事業發展的機遇及生活環境，招攬更多高端人才來港發展，共同構建更完善的人才支援網絡。