新地V Walk及V city斥逾680萬作暑期推廣 按年增10%｜商場動態

為迎接巴黎奧運及暑假黃金檔期，新鴻基地產(016)旗下西南九龍「V Walk」及港鐵屯門站上蓋「V city」兩個商場今年暑假宣傳推廣費較去年增加逾10%，投資額超過680萬元。 新地代理租務副總經理孫雅茵表示，兩個商場以三大策略刺激人流和消費，包括透過商場大電視直播奧運賽事，暑假聯乘冒險王國Planet J呈獻多個人氣卡通角色活力打卡熱點及體育互動遊戲；同時連接深圳及中山的深中通道正式通車，兩個商場看準暑期長假訪港旅客龐大消費力，合共增派逾300萬元旅客專享獎賞及2,000張口岸車票，又籌辦「中山來港觀光購物體驗遊」一天團，乘勢帶動商場人流及商戶生意；另策劃「Get Set GO! 運動至激賞」及夏日好戲賞等消費禮遇。

孫雅茵稱，受惠於早前父、母親節的豪爽式節日消費，子女們比平時更願意花費，節日慶祝對電子產品行業有較大支持，商戶又乘機推出荀價折扣刺激消費，加上一系列商場消費回贈推廣，帶動家用電器及科技電子產品營業額按年升超過20%。此外，由於不時推出美妝購物禮遇，有利美容商戶生意比上年增長逾20%至25%。大多都市人生活節奏急促，愈來愈多人著重日常的生活保健和調養，故定期服用保健品以維持身心健康及延年益壽，加上連串推廣活動，推動健康食品商戶的營業額按年升逾18%至23%。