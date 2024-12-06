新地V Walk及V city斥逾680萬作聖誕推廣 冀帶動人流及生意額升8%至12%｜商場動態

聖誕佳節將至，新鴻基地產(016)旗下南昌站V Walk及屯門V city商場積極把握節日零售旺季商機，迎接年終佳節喜慶節日氣氛，特意斥資逾680萬宣傳推廣，新地代理租務副總經理孫雅茵表示，聖誕節商場內氣氛濃厚，很多人喜愛約友人外出玩樂，加上V Walk及V city推出多項聖誕消費禮遇，有望帶動商場人流及生意額升逾8%至12%。

孫雅茵指，V Walk及V city商場以三大策略刺激人流及帶動消費，包括提升濃厚聖誕節日氣氛，首創可愛薑餅人大型裝置、互動遊戲及一系列精彩聖誕活動，吸引一家大小到場同慶聖誕；商場派發價值超過220萬元旅客獎賞，並續送3,000張口岸車票，提供交通及購物一條龍服務；趁聖誕消費旺季，把握及創造商機，與一眾商戶聯手推出多個聖誕消費禮遇，例如「聖誕DOUBLE賞」多項消費獎賞及產品折扣、消費賞最抵Häagen-Dazs™雪糕火鍋買一送一券。