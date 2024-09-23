新地YOHO MALL及MOKO斥資近千萬推廣中秋及國慶 料人流及生意額升一成

中秋佳節緊接十一黃金周令消費市道持續升溫，市民及遊客外出消費氣氛暢旺，商場人流絡繹不絕。新鴻基地產(016)旗下元朗YOHO MALL形點及旺角MOKO新世紀廣場於9月至10月期間推出連串精彩的中秋慶祝活動，人流和生意額顯著上升，不少The Point會員受惠，商場丁財兩旺。中秋佳節帶動當區人流，市民消費意欲旺盛，刺激消費，兩大旗艦商場於中秋佳節期間人流量及營業額亦較去年同期增加一成，期望黃金周進一步帶動生意將持續受惠。

新地代理租務部副總經理(推廣)陳潔儀表示，集團斥資近千萬元推出雙節推廣活動，各活動旨力打造地區特色，吸引更多消費者參與，當中YOHO MALL形點舉辦應節的寵物主題市集、特色餐飲區設置戶外中秋晚會、懷舊小食嘉年華及連串中秋佳節高額消費回贈活動等反應相當熱烈，吸引不少市民到商場「做節」及購物，整體商場人流暢旺。而MOKO新世紀廣場則承著全城熊貓熱潮，推動大熊貓旅遊沉浸式體驗，探索更多本地的旅遊選項，豐富本地無處不旅遊的願景，鼓勵留港消費。受惠於訪港旅客回暖及節日帶動，預期整體中秋及國慶長假期人流及生意額按年升一成。