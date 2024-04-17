新城市廣場斥3億開展活化計劃料明年中竣工 紅磚外牆配拱門設計｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場斥資3億元的「全方位空間活化計劃」進入最後階段，今年首季開始啟動戶外設施優化工程，包括3樓及7樓的戶外平台，以及商場外牆的改造，涉及的總面積合共逾13萬方呎。 整項活化計劃預期2025年中完成，當中位於一期3樓的Chill Park，已於農曆新年假期後展開優化工程，預期將於今年第三季登場，而商場外牆亦於本月進行改造，將在具標誌性的紅磚牆上配上拱門設計及綠化元素，勾畫出富現代感的視覺效果；7樓戶外平台則在暑假後亦會展開全面優化。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場自2020年起斥資3億元進行「全方位空間活化計劃」，過去3年不斷優化商場的室內及戶外空間，推出圍繞親子、寵物、休閒娛樂等不同主題的娛樂體驗專區，全力打造與社群達共融，與自然達融和的項目。 許嘉雯指，新城市廣場的紅磚外牆不但是商場獨有的特色，更是沙田區的地標。屹立40年的新城市廣場今年將進行外牆改造工程，是次改造保留了新城市廣場原來的建築風格，重新演繹紅磗配上拱門設計及綠化元素，紅磚是和周圍環境融合，以現代手法呈現日夜視覺效果。整項改造工程為期10個月，預期於2025年第一季登場。