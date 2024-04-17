新城市廣場斥3億開展活化計劃料明年中竣工 紅磚外牆配拱門設計｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下沙田新城市廣場斥資3億元的「全方位空間活化計劃」進入最後階段，今年首季開始啟動戶外設施優化工程，包括3樓及7樓的戶外平台，以及商場外牆的改造，涉及的總面積合共逾13萬方呎。
整項活化計劃預期2025年中完成，當中位於一期3樓的Chill Park，已於農曆新年假期後展開優化工程，預期將於今年第三季登場，而商場外牆亦於本月進行改造，將在具標誌性的紅磚牆上配上拱門設計及綠化元素，勾畫出富現代感的視覺效果；7樓戶外平台則在暑假後亦會展開全面優化。
新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，新城市廣場自2020年起斥資3億元進行「全方位空間活化計劃」，過去3年不斷優化商場的室內及戶外空間，推出圍繞親子、寵物、休閒娛樂等不同主題的娛樂體驗專區，全力打造與社群達共融，與自然達融和的項目。
許嘉雯指，新城市廣場的紅磚外牆不但是商場獨有的特色，更是沙田區的地標。屹立40年的新城市廣場今年將進行外牆改造工程，是次改造保留了新城市廣場原來的建築風格，重新演繹紅磗配上拱門設計及綠化元素，紅磚是和周圍環境融合，以現代手法呈現日夜視覺效果。整項改造工程為期10個月，預期於2025年第一季登場。
3樓及7樓戶外平台將以全新面貌登場
優化後的3樓Chill Park是專為年輕一族而設，銳意打造成揉合時尚、輕鬆和休閒的氛圍。Chill Park將設有讓大眾放鬆身心，享受悠閒時光的休憩區域，於假日更會舉辦各種音樂演出和文化活動，吸引年輕人聚集、交流和互動。7樓星光花園旨在為年輕家庭提供一個充滿活力並結合互動元素的消閒環境，並配合節日將會繼續設置浪漫的戶外燈飾及舉辦各式各樣的表演活動。
許嘉雯稱，在商場外牆、戶外平台進行改造及優化期間，新城市廣場室內仍會舉辦多項大型活動，以推動本地市民及旅客到訪消費及享樂，大型人氣卡通主題裝置將會陸續登場，相信在多項推廣活動下，能進一步刺激商場人流及營業額有雙位數字的增幅。