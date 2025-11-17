新城市廣場經典音樂噴泉回歸 聖誕斥1800萬推廣 料聖誕除夕人流及營業額錄雙位數升幅｜商場動態

新鴻基地產(016)旗下的沙田新城市廣場，斥資逾5,000萬元優化商場1期7樓逾4萬方呎的戶外空中花園，並重新命名為「NTP Sky Garden」，坐擁全港商場最大戶外水幕裝置，結合藝術、科技與自然景觀，為顧客帶來煥然一新的感官體驗。此外，深受沙田居民喜愛的經典動感音樂噴泉亦載譽回歸，全新打造的步入式音樂噴泉加添互動元素，勢將喚醒沙田人的集體回憶，成為今年聖誕的矚目新熱點。 預計開幕首兩個月吸引 15 萬人次入場 新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，自2020年起，新城市廣場斥資3億元推行空間活化計劃，持續優化商場室內外空間設施，打造多元主題體驗專區。隨著「NTP Sky Garden」開幕，標誌著全方位空間活化大型項目又邁進新階段。音樂噴泉承載了幾代人的美好回憶，集團希望重新打造的音樂噴泉能夠繼續傳承沙田社區獨有的地標象徵，為居民創造全新而難忘的社區回憶，為隆重其事，新城市廣場特別邀請日本知名光影藝術團隊NAKED Inc.打造首個沉浸式水幕匯演《星夜願語・光影匯演》作為慶祝「NTP Sky Garden」開幕頭炮，配合經典的音樂噴泉表演，相信可進一步提升7樓空中花園的節日吸引力，預計開幕首兩個月將吸引約15萬人次入場。

料今季整體人流較去年同期有雙位數升幅 為搶攻聖誕的黃金消費檔期，新城市廣場今年斥資1,800萬元打造全方位聖誕體驗，從戶外「NTP Sky Garden」到室內嘉年華及聖誕市集，全面升級節日氛圍。「NTP Sky Garden」內的「天空廣場」擁有全港商場最大戶外水幕及音樂噴泉裝置，水幕寬達30米、高達6米，搭配戶外聖誕布置及投影燈光，呈獻融合水幕、光影、藝術與音樂的沉浸式光影匯演，為顧客帶來震撼感官體驗。 「NTP Sky Garden」由3大主題區域包括「天空廣場」、「晴空丘」及「芳草園」構成，並加設多個打卡及休憩區，NAKED Inc.團隊除了為商場設計水幕光影匯演、亦將經典膾炙人口的投影互動技藝光影魔法以四季更替為設計主題呈現，遊客遊走於上可感受大自然的壯麗變化。「晴空丘」及「芳草園」栽種了多款植物，在花期季節可欣賞到漫天盛放的黃花及紅花風鈴木美態。聖誕期間更設有輕食角落及聖誕飾物工作坊，結合視覺、味覺與創意體驗，全方位吸引情侶、家庭及年輕客群。

此外，新城市廣場3樓中庭同步舉行「聖誕奇幻嘉年華 Christmas Circus TOWNival」，以馬戲團嘉年華為主題，打造四大潮玩打卡點，包括全港首個室內6米高「聖誕樹旋轉滑梯」、巨型飄雪水晶球、旋轉木馬及啤啤熊三輪車競賽，讓大小朋友沉浸於聖誕氛圍中，瞬間投入節日歡樂世界。 許嘉雯指，今年新城市廣場聖誕投資加碼至1,800萬元，涵蓋戶外「NTP Sky Garden」的沉浸式水幕匯演及打卡裝置，商場室內同步舉行的馬戲團嘉年華聖誕裝飾以及聖誕市集。同時配合連續4星期的『最高消費賞』及『聖誕農曆年大抽獎』等刺激消費推廣活動，全面吸引家庭及年輕客群在聖誕黃金檔期到訪及選購聖誕禮物。集團預計聖誕及除夕期間人流及營業額將分別按年增長約10%及15%，當中以餐飲、百貨、美妝、時裝、珠寶鐘錶及電子產品商戶最為受惠。

她續指，香港本地消費逐步回暖，集團致力打造融合休閒與娛樂於一身的消費體驗，同時持續優化商戶組合，積極引入話題性品牌及特色餐飲，配合節日檔期推出期間限定活動，進一步提升商場吸引力及消費體驗；預料將帶動第四季整體人流較去年同期有雙位數字升幅。