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地產
2022-09-09 07:30:00

新差餉制度懶人包—累進差餉制

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（資料圖片）

財政司司長陳茂波於《2022/23財政預算案》中，除建議限制業主只可申請一個住宅物業的差餉寬減外，更建議為住宅物業引入三級累進差餉制，今後的應課差餉租值會分開5%8%12%三個不同級別徵收，以達到「能者多付」的目的。

在現行制度下，差餉的徵收率一律為應課差餉租值的5%，而根據新建議，累進差餉制預計於2024-25年度第四季生效，屆時除了公共租住房屋外的所有住宅單位，都會按照累進差餉制，分三級徵收差餉。

大部份住宅物業將不受影響

在新制度下，全年度應課差餉租值低於 $550,000元，即每月租值少於 $45,833元的住宅單位，將維持5%的差餉徵收率，根據差餉物業估價署的資料，全港約97.8%的私人住宅單位（約187萬伙）都屬於該類別，即大部份業主要繳交的差餉都不會受到影響。 

例子一：應課差餉租值為 $550,000元或以下住宅物業

應課差餉租值  

徵收比率

應收差餉

$550,000 

5%

$27,500

*因新舊制的差餉徵收比率不變，故業主所交差餉不受影響。

全年應課差餉租值介乎 $550,001 $800,000元的住宅單位，即每月租金介乎$45,834 $66,667元的住宅物業，首 $550,000元的應課差餉租值仍按5%計算，但其後 $250,000元的差餉徵收率則會調整至8%，涉及的住宅單位約有25,000個，約佔全港住宅單位的1.3%

例子二：應課差餉租值為 $550,001元至 $800,000元的住宅物業

現行差餉制度

累進差餉制度

應課差餉租值  

徵收比率/

應課差餉租值

徵收比率/

$700,000

5%/ $35,000

$550,000

5%/ $27,500

 

 

其後 $150,000

8%/ $12,000 

應收差餉

$35,000

 

$39,500

*以全年租值 $700,000元的物業為例，累進差餉制比現行制度多收 $4,500元。

至於全年應課差餉租值高於 $800,000元或每月租金高於 $66,667元的住宅單位，低於 $800,000元租金部份的差餉徵收率，會分別按5%8%徵收，而租值高於 $800,000元部份，則會按12%的比率徵收。現時全港約有17,000伙或約0.9%的私人住宅屬此類別。

例子三：應課差餉租值高於$800,000元的住宅物業

現行差餉制度

累進差餉制度

應課差餉租值  

徵收比率/

應課差餉租值

徵收比率/

$900,000

5%/ $45,000

$550,000

5%/ $27,500

其後 $250,000

8%/ $20,000 

高於 $800,000

12%/ $12,000

應收差餉

$45,000

 

$59,500

*以全年租值 $900,000元的物業為例，累進差餉制比現行制度多收 $14,500元。

限制寬減 能者多付 助庫房增加收入

全港約2.2%的住宅單位（約42,000伙）會受新的差餉累進制影響，應課差餉租值越高的單位，受影響便越大，加上在新建議下，即使業主持有多個住宅物業，都只可為其中一個物業申請差餉寬減，既有利政府庫房增加收入，但又不會對基層構成影響。

 

 

 

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