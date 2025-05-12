新手父母設計嬰兒房 必睇5個小技巧輕鬆打造安全舒適兒童房｜好裝修

小朋友是家長們最關心的人，想要為孩子締造一個美好的童年，就要提供一個安全舒適的成長空間。新手父母不知道應從何入手嗎？你可以先在裝修方面注意一下，想想如何為小朋友設計一個BB-Friendly的兒童房，只要稍花功夫及時間，就可以設計出適合小朋友的房間。今回裝修佬就教你5個兒童房軟裝小技巧，絕對可以安心又放心，身為新手父母的你，一定要Bookmark低啦！ 第 1 步﹕確認房間主題 要為小朋友的房間設計一個獨特空間，首先要為房間制定主題，讓小朋友在這個空間生活時，也不會感到無趣，採用不同主題，好大程度上可對小朋友產生潛而默化的影響。若不懂得為小朋友定下主題，最簡單是從性別區分，Baby Boy與Baby Girl的房間已可分為不同主題。

第 1 步﹕確認房間主題

第 2 步﹕規劃兒童房空間

第 2 步﹕規劃兒童房空間 兒童房的空間佈局不是放好床、書桌、椅子、衣櫃就可以了嗎？事實上，要為小朋友提供一個擁有活動空間的房間，就需要就動線重新規劃。小朋友的床最好靠牆放置，而衣櫃及書桌等兒童房傢俱，也最好靠牆擺放，令兒童房的空間天集中。房間看似寬敞，空間不會太逼狹或侷促，小朋友的活動空間也隨之增加，對他們的身心靈也有得益。

第 3 步﹕選用矮小傢俱

第 3 步﹕選用矮小傢俱 香港地少人多，不少人都特別注重收納範疇，兒童房的收納空間也需要留意，最好預早培養小朋友的收納能力。在收納問題上，謹記善用矮的收納櫃，迎合小朋友的身高，這樣會比較安全，以免小朋友經常爬高爬低，從高處跌下則不堪設想。

第 4 步﹕豐富房間色彩

第 4 步﹕豐富房間色彩 小朋友向來都是活潑好動，性格天真爛漫，對兒童房設計來說，一般比較適合溫暖的顏色，令室內明亮，能令一室活潑舒服。你甚至可採用繽紛的色彩，增添親和力，盡可能避免單一顏色。若房間添加一些幾何元素，或者不同色塊圖案，互相衝擊之下，構成鮮明對比，令房間更有生命力。豐富房間的色調，對於小朋友的成長健康有正面的作用，不過色彩需要合適，切記東拼西湊將多種顏色胡亂湊合，花花綠綠也不是好的設計。

第 5 步﹕善用針織品