新春優惠出籠吸客 128 WATERLOO代繳印花稅

已屆現樓的何文田128 WATERLOO，增新春優惠。(資料圖片)

農曆新年將至，發展商為旗下新盤推出新春優惠吸客。由萊蒙國際(3688)與俊和合作發展、已屆現樓的何文田128 WATERLOO增新春優惠，凡於今年3月15日當日或之前簽署臨時買賣合約，將會代買方繳付合約所須繳付的從價印花稅，上限為樓價的3.75%。

發展商以價單1S最高售價的11樓F室為例，兩房間隔，實用面積551方呎，如準買家採用「置業易1128」付款計劃，並享相關價單所載的其他優惠，樓價1,954.6萬元，從價印花稅款額上限為樓價的3.75%，即732,975元。

瓏碧最高贈20.8萬置業賞

同屬市區盤的碧桂園(2007)九龍城瓏碧亦新增「迎春置業賞」，首10名買家於周六起購買指定單位可獲贈「新春大利是」，當中開放式戶可直減樓價12.8萬元，一房戶減16.8萬元，兩房戶減20.8萬元。

