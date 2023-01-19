新春優惠出籠吸客 128 WATERLOO代繳印花稅

農曆新年將至，發展商為旗下新盤推出新春優惠吸客。由萊蒙國際(3688)與俊和合作發展、已屆現樓的何文田128 WATERLOO增新春優惠，凡於今年3月15日當日或之前簽署臨時買賣合約，將會代買方繳付合約所須繳付的從價印花稅，上限為樓價的3.75%。
發展商以價單1S最高售價的11樓F室為例，兩房間隔，實用面積551方呎，如準買家採用「置業易1128」付款計劃，並享相關價單所載的其他優惠，樓價1,954.6萬元，從價印花稅款額上限為樓價的3.75%，即732,975元。
瓏碧最高贈20.8萬置業賞
同屬市區盤的碧桂園(2007)九龍城瓏碧亦新增「迎春置業賞」，首10名買家於周六起購買指定單位可獲贈「新春大利是」，當中開放式戶可直減樓價12.8萬元，一房戶減16.8萬元，兩房戶減20.8萬元。
恒地共25盤送新春大利是
恒基地產(012)旗下多達25個新盤推出新春優惠，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，部門旗下12個新盤，包括THE HOLBORN、CAINE HILL、利奧坊．壹隅、利奧坊．凱岸、利奧坊．曦岸、藝里坊．1號、藝里坊．2號、維峯．浚匯、The Richmond、本木、倚南，以及高爾夫．御苑，於周六至2月19日期間，買家購買指定一手住宅單位可獲贈「新春大利是」，金額12,888至58,888元。
恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，部門旗下13個新盤，包括ONE INNOVAL-Cabanna、THE HENLEY I，II，III、必嘉坊．曦匯、必嘉坊．迎匯、帝御．金灣、帝御．星濤、帝御．嵐天、君譽峰、南津．迎岸、家壹，以及啟岸，於周六至2月19日期內，購買上述項目住宅單位的買家可獲贈8,888至38,888元紅包。