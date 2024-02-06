新春將至｜恒地4盤推賀新歲優惠 最高獲33888元大利是

林達民稱，購買「THE HENLEY」實用面積601方呎或以上單位及「HENLEY PARK」實用面積601方呎或以上單位買家，將可獲贈金額最高33,888元「大紅包」。是次優惠涉及420伙，當中「THE HENLEY」佔176伙最多。

農曆新年將至，不少新盤趁機推出優惠吸客。恒基地產(012)為旗下4個樓盤推出「騰龍置業賀新歲」優惠，買家於周五(年三十)至下月11日期間購入指定項目單位，將獲贈最高33,888元「新春運轉大紅包」，涉及420伙，優惠總值約620萬元。

對於市況，他認為隨著息口已見頂，估計未來一至兩季將開始減息，若政府可全面撤除樓市辣招，將可刺激樓市交投及市場信心。另外，旗下部門全線住宅樓盤售樓處於新春期間照常營業，全年無休。

利嘉閣向兩九龍現樓新盤送禮券

利嘉閣地產向兩個九龍現樓新盤提供優惠，即日起至本月25日，經該行購買中國海外(688)啟德「維港1號」一手單位首6名買家，可獲贈「行大運旅遊禮券」，每個優惠名額約38,000元，總值約228,000元。另即日起至本月29日期間，經該行購買永義國際(1218)何文田「譽林」的首3名買家，可獲贈價值3.8萬元的家電禮券，優惠總值合共約11.4萬元。