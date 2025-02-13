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地產
2025-02-13 11:43:54

新春後市況回暖 50指標屋苑買賣按周近倍增 三區交投全線回升｜二手市況

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新春後市況回暖 50指標屋苑買賣按周近倍增 三區交投全線回升｜二手市況

新春後市況回暖 50指標屋苑買賣按周近倍增 三區交投全線回升｜二手市況

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二手交投重新升溫，市場不少買家出動覓筍盤，同時觀望本月《財政預算案》消息。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新春長假期結束後，市況迅即回暖，重返常態水平，二手指標屋苑在節日低基數下按周交投量幾近翻倍，重越六十宗以上。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2月3日至2月9日)共錄63宗買賣個案，較前周(1月27日至2月2日)的32宗增加97%，亦是近三周以來最多。

沙田第一城交投按周升2倍

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線回升，其中以九龍區的按周增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的12宗增加1.25倍，其中黃埔花園期內錄得5宗買賣，按周增幅達4倍；帝柏海灣及泓景臺各錄3宗及2宗交投，分別按周增加2倍及1倍；美孚新村成交量由前周的3宗，增加67%至上周的5宗。

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新界區方面，21個指標屋苑上周共錄29宗交投，較前周的15宗增加93%，當中沙田第一城連錄6宗買賣，按周增幅達2倍；灝景灣及YOHO Town各錄3宗買賣，分別按周增加2倍；嘉湖山莊交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。
 

全港50個指標屋苑於上周(2月3日至2月9日)共錄63宗買賣個案，較前周(1月27日至2月2日)的32宗增加97%，亦是近三周以來最多。

全港50個指標屋苑於上周(2月3日至2月9日)共錄63宗買賣個案，較前周(1月27日至2月2日)的32宗增加97%，亦是近三周以來最多。

陳海潮：預算案後可望乍現小陽春

至於，港島區8個指標屋苑上周共錄7宗買賣，較前周的5宗增加40%，其中藍籌屋苑太古城期內錄得2宗交投，保持與上周相同水平；嘉亨灣及杏花村分別錄得2宗及1宗成交，突破前周「零成交」的淡況；惟康怡花園、藍灣半島及海怡半島則未聞交投，上周暫時「捧蛋」。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的29個減少24%，當中九龍區及新界區分別佔9個及10個屋苑，港島區則佔3個。

陳海潮指出，剛過去的周末，一二手齊齊回升，雖然實際數字稱不上旺市，但反映購買力仍伺機出擊，相信在全新大盤正式應市前，二手市場亦不乏買家尋覓筍盤，故相信本周的50大指標屋苑交投量可維持穩步微升；至於月內則因應新盤推售節奏而繼續有所起伏波動。此外，倘若月底的《財政預算案》有好消息出台，則樓市可望乍現小陽春。

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