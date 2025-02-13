新春後市況回暖 50指標屋苑買賣按周近倍增 三區交投全線回升｜二手市況

二手交投重新升溫，市場不少買家出動覓筍盤，同時觀望本月《財政預算案》消息。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新春長假期結束後，市況迅即回暖，重返常態水平，二手指標屋苑在節日低基數下按周交投量幾近翻倍，重越六十宗以上。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2月3日至2月9日)共錄63宗買賣個案，較前周(1月27日至2月2日)的32宗增加97%，亦是近三周以來最多。

沙田第一城交投按周升2倍

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線回升，其中以九龍區的按周增幅最顯著，該區21個指標屋苑上周共錄27宗買賣，較前周的12宗增加1.25倍，其中黃埔花園期內錄得5宗買賣，按周增幅達4倍；帝柏海灣及泓景臺各錄3宗及2宗交投，分別按周增加2倍及1倍；美孚新村成交量由前周的3宗，增加67%至上周的5宗。