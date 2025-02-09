新春長假過去 交投慢速回暖 利嘉閣十大屋苑周末錄8宗成交 下周或有雙位數水平｜樓市數據

利嘉閣地產數據指，本周末(2月8至9日)十大指標屋苑錄得8宗二手買賣成交，較上周末僅得1宗，按周增加7宗。(資料圖片)

綜合利嘉閣地產分行網絡數據指，在過去的周末(2月8至9日)十大指標屋苑錄得8宗二手買賣成交，較對上一個周末(2月1至2日)僅得1宗，按周增7宗或700%。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，農曆新年長假期完結，節日氣氛逐步減退，部分仍在外遊的業主及買家，假期亦進入尾聲，所以二手樓市的交投開始慢速回升，惟十大二手屋苑仍然只錄得單位數的買賣宗數。

市場焦點料落在一手

廖偉強指，新春假期後，經濟活動亦逐步復常，預計下周的二手成交量可以再略為上升，下個周末或有機會攀升至雙位數水平。不過，隨著新盤在新春後大舉出擊，市場焦點將集中在一手市場；反觀二手樓交投未必有太大驚喜，能否進一步轉旺，就要視乎新盤的銷售成績。

過去兩天的十大指標屋苑買賣中，有半數屋苑都錄得買賣。若以區域劃分，新界區3個成份屋苑都錄得成交，分別各佔1宗。若以屋苑劃分，則以美孚新邨表現最突出，期內連錄4宗買賣；至於港島區，則只有太古城錄得成交。