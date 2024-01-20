新晉居屋身價逆市升！十大最貴居屋王「大洗牌」 富榮花園跌落第34位

二手居屋成為淡市奇葩，據房屋委員會數據顯示，2023年全港錄得3,262宗未補地價資助房屋成交，按年升逾20%，創2002年有紀錄以來歷史次高。近年新晉居屋備受綠表和白居二買家追捧，樓價水漲船高。去年全港十大呎價最貴的居屋，有9個來自各區的新晉居屋屋苑，當中啟德啟朗苑綠表呎價升破1.4萬元，成香港「居屋王」，其呎價比昔日「九龍居屋王」大角咀富榮花園貴逾40%。

有句說話叫做「長江後浪推前浪」，居屋的物業巿場亦如是。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，隨着禁售期及額外印花稅(SSD)解禁，近年落成的新晉居屋以樓齡優勢，「身價」已逐步拋離上一代居屋王。據中原地產統計2023年全港首10個呎價最貴的補地價二手居屋，有9個屬入伙少於10年，樓齡約3至7年不等。

啟德誕全港最貴居屋王

位於啟德的啟朗苑距離啟德站只有約1分鐘，區內的商業配套亦已陸續落成，樓價自然「貴得有道理」。2023年錄得10宗未補地價成交，涉資5,365.8萬元，平均呎價約14,267元，較2022年13,888元升約3%，成為去年全港平均呎價最貴的居屋，更貴過不少私人藍籌屋苑。如荔枝角美孚新邨、觀塘麗港城及紅磡黃埔花園，去年呎價介乎約11,128至14,090元。

成交方面，啟朗苑A座中層2室，實用面積約384方呎，一房間隔，去年7月以未補地價590萬元易手，呎價約15,365元，打破同屋苑B座中層7室於同年1月份錄得的每方呎15,247元紀錄，成為全港新「居屋王」。