新樓受買家追捧！利嘉閣：18大新晉屋苑4月二手登記爆升三成 錄193宗｜樓市數據

新入伙或樓齡較新屋苑，向來受買家歡迎，最新數據顯示，成交量不遜於傳統大型屋苑。綜合土地註冊處數據所得，今年4月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑，共錄得193宗二手買賣登記，較3月的149宗增加29.5%，連升兩個月兼創近5個月新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價回落加上全面撤辣的環境，均利好樓市成交，當中一些新晉屋苑尤其受用家及投資者垂青，受歡迎程度與日俱增，不讓老牌傳統屋苑專美。

3 區中港島升幅最明顯

按地區劃分，上月港島、九龍及新界3區新晉屋苑二手登記量全線上升，其中港島區4個新晉屋苑，在4月份共錄30宗登記，較前月的19宗大增57.9%，增幅為3區中最顯著，其中貝沙灣錄得13宗登記，較前月的10宗上升30%；深灣軒及囍匯各錄8宗及6宗買賣，分別按月增加1.67倍及1倍，而泓都則持平在3宗無升跌。

九龍區方面，6個新晉屋苑上月共錄98宗登記，以量計為3區之中表現最佳，並較前月的76宗增加28.9%；當中日出康城勁錄56宗，較3月的38宗升47.4%，並成為月內18大新晉屋苑中，登記量最暢旺者；其次為匯璽的22宗登記，按月更大升1.44倍。不過，區內另外4個新晉屋苑，包括浪澄灣、啟德1號、皓畋及天晉，則分別錄得介乎11%至67%不等的跌幅。