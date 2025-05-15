新樓受買家追捧！利嘉閣：18大新晉屋苑4月二手登記爆升三成 錄193宗｜樓市數據

新入伙或樓齡較新屋苑，向來受買家歡迎，最新數據顯示，成交量不遜於傳統大型屋苑。綜合土地註冊處數據所得，今年4月利嘉閣地產研究部追蹤的全港18大新晉屋苑，共錄得193宗二手買賣登記，較3月的149宗增加29.5%，連升兩個月兼創近5個月新高。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價回落加上全面撤辣的環境，均利好樓市成交，當中一些新晉屋苑尤其受用家及投資者垂青，受歡迎程度與日俱增，不讓老牌傳統屋苑專美。
3區中港島升幅最明顯
按地區劃分，上月港島、九龍及新界3區新晉屋苑二手登記量全線上升，其中港島區4個新晉屋苑，在4月份共錄30宗登記，較前月的19宗大增57.9%，增幅為3區中最顯著，其中貝沙灣錄得13宗登記，較前月的10宗上升30%；深灣軒及囍匯各錄8宗及6宗買賣，分別按月增加1.67倍及1倍，而泓都則持平在3宗無升跌。
九龍區方面，6個新晉屋苑上月共錄98宗登記，以量計為3區之中表現最佳，並較前月的76宗增加28.9%；當中日出康城勁錄56宗，較3月的38宗升47.4%，並成為月內18大新晉屋苑中，登記量最暢旺者；其次為匯璽的22宗登記，按月更大升1.44倍。不過，區內另外4個新晉屋苑，包括浪澄灣、啟德1號、皓畋及天晉，則分別錄得介乎11%至67%不等的跌幅。
至於新界區8個新晉屋苑，4月份共錄65宗登記，較前月的54宗增加20.4%，其中登記量最多的為迎海，共錄得15宗，按月增加50%；其次為尚悅的12宗，按月更大增2倍，成為18個觀察新晉屋苑中增幅最大之屋苑，反映不少剛性需求及投資者，趁低吸納細價新晉單位。而新界區月內登記量錄得升幅的屋苑，還包括天鑽及瓏門，分別升75%及80%，至於逆市錄得跌幅者則有柏傲莊、逸瓏灣、海之戀及東環，跌幅介乎13%至50%不等。
樓價方面，列入觀察名單的18個新晉屋苑中，4月份樓價報跌的屋苑有10個，佔整體比率55.6%，而報升者有8個。當中，上月樓價錄得實質跌幅較顯著的屋苑，包括柏傲莊、天晉及天鑽，分別錄6.9%、4.6%及3.1%的實質跌幅。至於錄得樓價升幅較顯著的新晉屋苑，有浪澄灣、海之戀及日出康城，實質按月升幅分別為6.8%、6.2%及4.9%。
樓齡及設施質素取勝
陳海潮指出，新晉屋苑今年以來，除了反映淡月的2月份登記量較少外，其餘月份按月皆有升幅，並較去年不少月份表現為佳。新晉屋苑交投情況相對理想，主要反映樓齡及設施質素較部分老牌屋苑優勝，故吸引用家及投資者進駐。此外，自去年2月底全面撤辣後，亦刺激不少樓齡在3至5年內的物業轉手交投，故料在近日關稅戰緩解的良好市場氣氛下，次季新晉屋苑二手買賣登記量有機會更上一層樓。