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地產
2024-01-19 08:30:00

新界中細價樓冧價！5年前高位入市一房 今帳面慘輸「2球」｜二手市況

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新界中細價樓冧價！5年前高位入市一房 今帳面慘輸「2球」｜二手市況

新界中細價樓冧價！5年前高位入市一房 今帳面慘輸「2球」｜二手市況

新一年二手樓價弱勢未改，新界區中細價樓更淪為重災區，低價及蝕讓成交頻現。當中最傷一宗為入伙近4年的屯門半新盤弦海，原業主5年前入市，今要大幅劈價46%才成功沽貨，帳面慘蝕196萬元離場。

中原地產屯門瓏門二期第一分行分區營業經理葉津榮表示，弦海高層R室，實用面積約339方呎，一房間隔。原於20224月叫價650萬元放盤，期內多次降價，最近進一步下調至400萬元，終獲新買家洽購，最終以350萬元沽出，累減300萬元或約46.2%，呎價約10,324元。

葉津榮透露，新買家為區內上車客，見樓價已大幅回落，屬置業好時機，近期四出睇樓比較，心儀弦海樓齡新，位置旺中帶靜，加上屯門南具發展潛力，見上址價錢吸引，即承接自用。原業主於20194月以546萬元一手買入單位，持貨近5年，現轉售帳面虧損196萬元，物業期內大幅貶值約35.9%

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PARK YOHO開放式戶跌穿「3球」易主

利嘉閣地產元朗- PARK YOHO峻巒分行經理鄧啟林表示，元朗峻巒2APARK YOHO GENOVA 15B座高層E室，實用面積約251方呎，開放式間隔，享內園景。新買家原租住PARK YOHO，為區內分支家庭，因想住近家人，方便照顧，早前開始尋覓鄰近樓盤，但因該處一帶租盤供應緊張，心儀單位又被搶走，期間見樓價回落，萌生租轉買的念頭。睇樓後心儀上址單位保養簇新企理，即與業主洽商議價，最終以295萬元承接，呎價約11,753元。

據悉，原業主於2020年以420萬元購入單位，持貨約4年，現轉售帳面損手125萬元，單位期內跌價約29.8%。鄧啟林補充，屋苑現有約260個放盤，最低入場費由320萬元起。

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薈朗一房8年損手9%

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖指，馬鞍山區1月暫錄約37宗二手成交，較上月同期增約50%，其中薈朗佔2宗成交，最新錄得2座中層B07室易手，實用面積約293方呎，一房間隔。原叫價約430萬元，日前以398萬元沽出，累減32萬元或約7.4%，呎價約13,584元。

據悉，新買家為上車客。原業主於2016年以435萬元購入單位，持貨約8年，是次轉手帳面蝕37萬元，單位期內貶值約8.5%

好運中心極低層戶低估價近15%

利嘉閣地產沙田區高級區域董事郭建民說，沙田好運中心柏林閣極低層G室，實用面積約326方呎，原則為一房間隔，享市景。原開價390萬元，最終以355萬元成交，累減35萬元或約9%，呎價約10,890元。參考大型銀行對此單位網上估價約408萬至415萬元，成交價較估價低出約13%14.5%。據悉，原業主於2014年以約332萬元買入單位，持貨迄今約10年，轉手僅賺23萬元，單位期內升值約6.9%

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