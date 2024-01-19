新界中細價樓冧價！5年前高位入市一房 今帳面慘輸「2球」｜二手市況

新一年二手樓價弱勢未改，新界區中細價樓更淪為重災區，低價及蝕讓成交頻現。當中最傷一宗為入伙近4年的屯門半新盤弦海，原業主5年前入市，今要大幅劈價46%才成功沽貨，帳面慘蝕196萬元離場。

中原地產屯門瓏門二期第一分行分區營業經理葉津榮表示，弦海高層R室，實用面積約339方呎，一房間隔。原於2022年4月叫價650萬元放盤，期內多次降價，最近進一步下調至400萬元，終獲新買家洽購，最終以350萬元沽出，累減300萬元或約46.2%，呎價約10,324元。

葉津榮透露，新買家為區內上車客，見樓價已大幅回落，屬置業好時機，近期四出睇樓比較，心儀弦海樓齡新，位置旺中帶靜，加上屯門南具發展潛力，見上址價錢吸引，即承接自用。原業主於2019年4月以546萬元一手買入單位，持貨近5年，現轉售帳面虧損196萬元，物業期內大幅貶值約35.9%。