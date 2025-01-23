新界兩區業主樓價高位接火棒 今斬纜損手逾「2球」｜二手市況

樓價持續回調，數年前高位「接火棒」的業主，現忍痛斬纜難免大幅損手，市場上最新有馬鞍山及荔景業主帳面蝕超過200萬元沽貨個案。

聽濤雅苑兩房 6 年貶值 31%

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑2期6座低層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，坐向西南，外望園景。原叫價570萬元，放盤約1年，最終減價20萬元或約3.5%，以550萬元沽出，呎價約10,659元。

據了解，原業主於2019年以800萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損250萬元，單位期內貶值約31.3%。翻查資料，同座低層C室，實用面積同約516方呎，去年9月以530萬元售出，呎價約10,271元。