新界兩區業主樓價高位接火棒 今斬纜損手逾「2球」｜二手市況

樓價持續回調，數年前高位「接火棒」的業主，現忍痛斬纜難免大幅損手，市場上最新有馬鞍山及荔景業主帳面蝕超過200萬元沽貨個案。
聽濤雅苑兩房6年貶值31%
世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山聽濤雅苑2期6座低層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，坐向西南，外望園景。原叫價570萬元，放盤約1年，最終減價20萬元或約3.5%，以550萬元沽出，呎價約10,659元。
據了解，原業主於2019年以800萬元購入單位，持貨約6年，現轉售帳面虧損250萬元，單位期內貶值約31.3%。翻查資料，同座低層C室，實用面積同約516方呎，去年9月以530萬元售出，呎價約10,271元。
雲海三房3年蒸發逾274萬
同區另一私樓雲海亦錄大額蝕讓，市場消息指，雲海1期Maple Court第2座中層E室，實用面積約592方呎，三房套設計，坐向北。原開價890萬元，獲區內家庭客洽購，最終以810.8萬元易手，累減79.2萬元或約8.9%，呎價約13,696元。
據悉，原業主於2022年以1,085萬元購入單位，持貨約3年，帳面蒸發274.2萬元或約25.3%。
葵涌夾屋浩景臺三房6年跌價210萬
荔景夾屋浩景臺亦有業主「投降」蝕走，單位為6座中層F室，實用面積約581方呎，三房套房間隔。據報單位去年11月放售，開價590萬元，獲區內客以540萬元承接，累減50萬元或約8.5%，呎價約9,294元。
據悉，原業主於2018年以750萬元購入單位，持貨約7年，現轉售帳面損失210萬元，單位期內跌價約28%。