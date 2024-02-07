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地產
2024-02-07 08:45:08

新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

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新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

二手樓蝕讓潮持續，市場最新連錄3宗新界半新盤損手買賣，貶值幅度均達到雙位數。

御半山一房3年慘輸232

入伙約4年的屯門御半山新近錄得一宗成交，市場消息指，單位為22A座中層C室，實用面積約386方呎，一房連儲物室間隔，以444.5萬元易手，呎價約11,516元。原業主於2021年以677.2萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損232.7萬元，物業期內大幅貶值34.4%，為眾成交中最傷。

資料顯示，同座中層C室於去年5月以508.8萬元售出，即最新成交價再回落64.3萬元或約12.6%

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弦海兩房5年貶值近22%

同區另一半新盤、入伙約4年的弦海，市場消息指，最新錄得中層N室兩房，實用面積約447方呎。去年8月開價650萬元放售，最終以496.8萬元沽出，放盤約半年累減153.2萬元或約23.6%，呎價約11,114元。原業主於2019年以634.7萬元一手購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失137.9萬元，物業期內跌價約21.7%

逸璟．龍灣海景一房呎售1.27

另於201912月入伙的青龍頭逸璟．龍灣，消息指屋苑2座低層E室，實用面積約300方呎，一房間隔，獲專才買家以382萬元承接，呎價約12,733元。原業主於2019年以468.6萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕約86.6萬元，物業期內貶值約18.5%

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新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

逸璟．龍灣獲專才客斥382萬入市海景一房。(資料圖片)

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