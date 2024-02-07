新界半新盤連環爆蝕 專才客斥382萬買到海景一房｜二手蝕讓

二手樓蝕讓潮持續，市場最新連錄3宗新界半新盤損手買賣，貶值幅度均達到雙位數。

御半山一房 3 年慘輸 232 萬

入伙約4年的屯門御半山新近錄得一宗成交，市場消息指，單位為2期2A座中層C室，實用面積約386方呎，一房連儲物室間隔，以444.5萬元易手，呎價約11,516元。原業主於2021年以677.2萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧損232.7萬元，物業期內大幅貶值34.4%，為眾成交中最傷。

資料顯示，同座中層C室於去年5月以508.8萬元售出，即最新成交價再回落64.3萬元或約12.6%。