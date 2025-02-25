新界大屋苑淪陷！馬鞍山兩房6年貶值逾20% 荃灣愉景新城8年輸半球｜二手市況

胡耀祖透露，新買家為上車客，見單位間隔合用，少有放盤，即入市單位自用。據悉，原業主於2019年以534萬元購入單位，持貨約6年，是次易手帳面虧損約120.2萬元，單位期內貶值約22.5%。資料顯示，新港城位於馬鞍山鞍誠街18號，1993年入伙，共有5期涉及20座，提供4,759個單位。

中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月迄今暫錄約43宗買賣，按月跌約兩成，其中新港城最新錄得R座低層06室成交，實用面積約337方呎，兩房間隔，日前議價後以413.8萬元易手，呎價約12,279元。

新一份《財政預算案》明日(26日)出爐，惟部分小業主決定先套現離場，新界大屋苑出現蝕讓潮，馬鞍山、荃灣及大埔均錄得損手個案。當中馬鞍山新港城一個兩房單位，原業主持貨6年帳蝕超過100萬元或20%離場。

愉景新城兩房減價 8% 沽出

中原地產荃灣綠楊分行B組高級分行經理王春江指，荃灣愉景新城6座高層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔。原叫價620萬元，由於附帶雅致裝修，加上高層開揚，投資客一睇即中，幾經議價後，最終累減52萬元或約8.4%，以568萬元沽出，呎價約11,711元。

王春江續指，同座低數層的同室同面積單位，去年12月造價619萬元，今次新成交的造價平過樓下單位，兩個月跌價51萬元或約8.2%。新買家為投資客，見大市向好，看好後市，加上有感樓價現水平十分吸引，故趁低吸納。參考同類單位月租市值約1.8萬元計，預計單位租金回報約3.8厘。