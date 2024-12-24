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地產
2024-12-24 08:55:23

新界屋仔呎價低見「8字頭」 大埔比華利山別墅17年間貶值278萬｜二手市況

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新界屋仔呎價低見「8字頭」 大埔比華利山別墅17年間貶值278萬｜二手市況

新界屋仔呎價低見「8字頭」 大埔比華利山別墅17年間貶值278萬｜二手市況

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新界低密度屋苑近期連錄交投，惟個別業主持貨多年仍損手離場。市場消息指，大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積約1,606方呎，原則五房間隔。原叫價1,390萬元放盤，議價後以1,360萬元沽出，呎價約8,468元。

代理消息指，上述單位成交價屬市價，原業主為外籍人士，於2007年以約1,638萬元一手購入單位，持貨約17年，現轉售帳面虧損278萬元或約17%。計及釐印稅等開支，恐實蝕超過353萬元離場。

長情業主780萬元沽元朗錦繡花園單號屋

利嘉閣地產錦綉及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄稱，元朗錦繡花園紫荊南路單號屋，實用面積約902方呎，另花園面積約506方呎，屬三房一套間隔。原開價850萬元放盤，最後累減70萬元或約8.2%，以780萬元易手，呎價約8,647元。

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呂國雄透露，新買家經利嘉閣真盤源平台搵樓，後經代理介紹上址放盤及睇樓後。客人心儀屋苑環境舒適，單位空間感充足，間隔實用，遂決定洽購。

據悉，原業主早於1994年以約298萬元買入單位，持貨達30年，現轉售帳面獲利約482萬元，物業期內升值約1.6倍。呂國雄補充，該屋苑本月至今暫錄約6宗成交；現有約120個單位放盤，最低入場費由約780萬元起。

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