新界屋仔呎價低見「8字頭」 大埔比華利山別墅17年間貶值278萬｜二手市況

新界低密度屋苑近期連錄交投，惟個別業主持貨多年仍損手離場。市場消息指，大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，實用面積約1,606方呎，原則五房間隔。原叫價1,390萬元放盤，議價後以1,360萬元沽出，呎價約8,468元。

代理消息指，上述單位成交價屬市價，原業主為外籍人士，於2007年以約1,638萬元一手購入單位，持貨約17年，現轉售帳面虧損278萬元或約17%。計及釐印稅等開支，恐實蝕超過353萬元離場。

長情業主 780 萬元沽元朗錦繡花園單號屋

利嘉閣地產錦綉及北區豪宅分行助理分區經理呂國雄稱，元朗錦繡花園紫荊南路單號屋，實用面積約902方呎，另花園面積約506方呎，屬三房一套間隔。原開價850萬元放盤，最後累減70萬元或約8.2%，以780萬元易手，呎價約8,647元。