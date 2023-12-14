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地產
2023-12-14 08:15:00

新界東大單位業主連環蝕住走 最傷蒸發「8位數」｜二手蝕讓

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新界東大單位業主連環蝕住走 最傷蒸發「8位數」｜二手蝕讓

新界東大單位業主連環蝕住走 最傷蒸發「8位數」｜二手蝕讓

二手蝕讓情況持續，新界東接連有千呎大單位業主要蝕賣離場，最大損手幅度達「8位數」水平。

九肚山尚珩首宗二手慘輸2280

中原地產新界東豪宅富豪山峯組分行經理許秋偉表示，市場最新錄九肚山尚珩首宗二手成交，單位為雙號屋，實用面積約2,607方呎，連約620方呎花園及566方呎天台，望開揚沙田市景可遠眺沙田馬場城門河景。原開價約6,200萬元，議價後連雙車位以5,720萬元沽出，累減約480萬元或約7.7%，呎價約21,941元。

據悉，新買家為用家，見屋苑環境舒適，少有放盤，即購入單位自住。原業主於20192月以約8,000萬元買入單位，持貨約4年多，現轉手帳面大幅虧損約2,280萬元，單位期內貶值28.5%

即睇九肚山尚珩放盤 (House730)

新界東大單位業主連環蝕住走 最傷蒸發「8位數」｜二手蝕讓

九肚山尚珩首宗二手成交，原業主持貨約4年多，帳面大幅虧損約2,280萬元沽出。(資料圖片)

馬鞍山星漣海四房雙套貶值四成易主

中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志指，馬鞍山星漣海剛錄本月首宗成交，市場最新錄得2A座高層D室，實用面積約1,154方呎，四房連套房間隔，望海景。最初開價2,198萬元放售，累減約318萬元或約14.5%，至1,880萬元易手，呎價約16,291元。

據了解，新買家為區內換樓客，見單位質素高，高層開揚，加上間隔合用，業主提供合理議價空間，即購入單位自用。原業主於20187月以約3,150.6萬元買入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失約1,270.6萬元，單位期內大幅跌價約40.3%

即睇馬鞍山星漣海放盤 (House730)

新界東大單位業主連環蝕住走 最傷蒸發「8位數」｜二手蝕讓

馬鞍山星漣海剛錄本月首宗成交。(資料圖片)

駿景園三房累減170萬轉手

市場消息指，火炭駿景園17座中層A室，實用面積約1,041方呎，三房間隔。原開價1,328萬元，最後累減170萬元或約12.8%，至1,158萬元沽出，呎價約11,124元。

據了解，買家為分支家庭客。原業主於20154月以1,168萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面貶值10萬元或約0.9%離場。

即睇火炭駿景園放盤 (House730)

新界東大單位業主連環蝕住走 最傷蒸發「8位數」｜二手蝕讓

駿景園三房累減170萬元轉手。(資料圖片)

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