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地產
2024-09-30 11:12:49

新界東業主入市2年 齊步蝕讓退場 兩房價跌14%｜二手市況

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新界東業主入市2年 齊步蝕讓退場 兩房價跌14%｜二手市況

新界東業主入市2年 齊步蝕讓退場 兩房價跌14%｜二手市況

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減息後二手業主加快沽貨，惟新界東交投量升價跌，有業主入市2年即損手逾一成離場。中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖表示，馬鞍山區本月暫錄約70宗成交，較上月升約兩成，馬鞍山銀湖．天峰佔約4宗成交，最新錄2座中層C室，原業主蝕讓約126.2萬元，單位期內貶值14%

胡耀祖指，單位實用面積544方呎，兩房間隔，議價後以773.8萬元易手，實用平均呎價14,224元。新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，即入市單位自用。

據了解，原業主於2022年以900萬元購入單位，持貨2年，現轉手帳面蝕讓約126.2萬元離場，單位期內貶值14%

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新界東業主入市2年 齊步蝕讓退場 兩房價跌14%｜二手市況

One innovale剛錄本月首宗成交。(資料圖片)

One innovale本月首宗見血 開放式貶值5.3%

另外，中原地產粉嶺名都分行區域營業董事陳國輝表示，粉嶺及上水區本月錄約63宗二手成交，按月升約三成，其中One innovale剛錄本月首宗成交，單位為A座中層18室，實用面積208方呎，開放式間隔，日前議價後以305萬元沽出，平均實用呎價14,663元。

陳國輝表示，新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入市單位自住。據了解，原業主於2022年以322萬元購入單位，持貨約2年，現轉手帳面蝕讓約17萬元離場，單位期內貶值約5.3%

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