新界東連環見紅！近鐵路站屋苑5年損失百萬 馬鞍山淪重災區｜二手蝕讓

樓市撤辣為業主開啟「逃生門」，二手交投加快，不過新界東屋苑連錄蝕讓個案，其中兩宗蝕幅達百萬元。

銀禧花園放盤 3 天內減至 590 萬沽

毗鄰港鐵火炭站的銀禧花園，中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄表示，屋苑6座中層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原叫價630萬元，放盤3天內，議價後減價40萬元或約6.3%，至590萬元沽出，呎價約11,660元。據了解，原業主於2019年以700萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損110萬元，物業期內貶值約15.7%。

迎海兩房 5 年貶值近 104 萬

馬鞍山區最少3個屋苑業主決定損手沽貨，市場消息指，迎海3期23座高層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，獲區內首置客以740萬元承接，呎價約14,510元。資料顯示，原業主同於2019年以843.8萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失103.8萬元，物業期內跌價約12.3%。