新界東連環見紅！近鐵路站屋苑5年損失百萬 馬鞍山淪重災區｜二手蝕讓

樓市撤辣為業主開啟「逃生門」，二手交投加快，不過新界東屋苑連錄蝕讓個案，其中兩宗蝕幅達百萬元。
銀禧花園放盤3天內減至590萬沽
毗鄰港鐵火炭站的銀禧花園，中原地產玖瓏山分行經理霍栢雄表示，屋苑6座中層E室，實用面積約506方呎，兩房間隔，原叫價630萬元，放盤3天內，議價後減價40萬元或約6.3%，至590萬元沽出，呎價約11,660元。據了解，原業主於2019年以700萬元購入單位，持貨約5年，是次轉手帳面虧損110萬元，物業期內貶值約15.7%。
迎海兩房5年貶值近104萬
馬鞍山區最少3個屋苑業主決定損手沽貨，市場消息指，迎海3期23座高層C室，實用面積約510方呎，兩房間隔，獲區內首置客以740萬元承接，呎價約14,510元。資料顯示，原業主同於2019年以843.8萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失103.8萬元，物業期內跌價約12.3%。
薈朗開放式業主賠訂重售仍輸8%
中原地產馬鞍山天宇海分行分區營業經理陳鴻霆指，薈朗1座高層A01室，實用面積約229方呎，開放式間隔。原於上月尾撤辣前以282萬元易手，預算案公布後市況立即反彈，業主決定賠訂重售，日前以318萬元易手，呎價約13,886元，較原先成交價高36萬元或約12.8%。原業主於2022年以347萬元購入單位，持貨約2年，是次轉手帳面蝕約29萬元，物業期內貶值約8.4%。
泓碧一房6年損失48萬
中原地產馬鞍山迎海御峰分行資深區域營業經理胡耀祖說，泓碧5座中層C室，實用面積約319方呎，一房間隔。原開價約540萬元，日前議價後減20萬元，以520萬元易手，呎價約16,301元。新買家為用家，見屋苑配套完善，單位少有放盤，即把握機會入市單位自用。據了解，原業主於2018年以568萬元購入單位，持貨約6年，是次轉手帳面虧損48萬元，物業期內貶值約8.5%。