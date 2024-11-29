新界樓業主噩夢！連爆6宗蝕讓成交 元朗及大圍更現輸40%慘案｜二手市況

鄧啟林透露，新買家為外區客，認為現時樓價經已調整，加上息口回落，是置業好時機，故計劃購入物業自住，早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上述筍盤。睇樓後，客人心儀單位裝修企理，屋苑環境舒適，決定向業主洽購，並以495萬元承接，呎價約9,980元。

小業主對樓市前景欠信心，市場蝕讓成交不絕，新界區更淪為重災區。據統計最少錄得6宗蝕讓買賣，當中元朗及大圍均出現帳面貶值達四成慘案。

據悉，原業主在2019年以約829.3萬元一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損334.3萬元，物業期內蒸發40.3%。他補充，該屋苑本月迄今暫錄約5宗成交；現有約340個單位放賣，最低入場費由約280萬元起。

大圍薈蕎一房 6 年帳輸近 42%

世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明表示，大圍薈蕎2翼低層C03室，實用面積約399方呎，屬一房連儲物室間隔，坐向西北，外望山景，以432萬元沽出，呎價約10,827元。

據了解，原業主於2018年以741萬元購入單位，持貨約6年，現沽售帳面蝕309萬元，物業期內大幅貶值41.7%。