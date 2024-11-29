新界樓業主噩夢！連爆6宗蝕讓成交 元朗及大圍更現輸40%慘案｜二手市況

小業主對樓市前景欠信心，市場蝕讓成交不絕，新界區更淪為重災區。據統計最少錄得6宗蝕讓買賣，當中元朗及大圍均出現帳面貶值達四成慘案。
元朗PARK YOHO兩房5年蒸發334萬
利嘉閣地產元朗-PARK YOHO分行經理鄧啟林稱，元朗PARK YOHO 2B期23A座高層B室，實用面積約496方呎，兩房開放式廚房設計，望山景。
鄧啟林透露，新買家為外區客，認為現時樓價經已調整，加上息口回落，是置業好時機，故計劃購入物業自住，早前透過利嘉閣真盤源平台覓得上述筍盤。睇樓後，客人心儀單位裝修企理，屋苑環境舒適，決定向業主洽購，並以495萬元承接，呎價約9,980元。
據悉，原業主在2019年以約829.3萬元一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損334.3萬元，物業期內蒸發40.3%。他補充，該屋苑本月迄今暫錄約5宗成交；現有約340個單位放賣，最低入場費由約280萬元起。
大圍薈蕎一房6年帳輸近42%
世紀21奇豐物業沙田豪宅分行區域經理李仕明表示，大圍薈蕎2翼低層C03室，實用面積約399方呎，屬一房連儲物室間隔，坐向西北，外望山景，以432萬元沽出，呎價約10,827元。
據了解，原業主於2018年以741萬元購入單位，持貨約6年，現沽售帳面蝕309萬元，物業期內大幅貶值41.7%。
日出康城晉海三房826.8萬元蝕讓沽
中原地產將軍澳蔚藍灣畔第二分行分行經理關偉豪稱，將軍澳日出康城4期晉海2B座中高層B室，實用面積約623方呎，三房間隔，單位坐向西南方，望內園向海景，最新以826.8萬元易手，呎價約13,271元。
關偉豪續稱，原業主於2017年以約978.77萬元購入單位，持貨約7年，是次沽貨帳面損失151.97萬元，物業期內跌價約15.5%。
將軍澳帝景灣兩房3年轉手蝕144萬
市場消息指，將軍澳另一私樓帝景灣5座低層D室，實用面積約540方呎，兩房間隔。單位放盤約一個月，開價890萬元，最後以約853.2萬元易手，呎價約15,800元，屬市價成交。
據悉，原業主於2021年以998萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面損失約144.8萬元，物業期內貶值約14.5%。
沙田碧濤花園頂層三房6年跌價12%
世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利表示，沙田碧濤花園2期富臨閣(B座)頂層戶，實用面積約842方呎，屬三房一套間隔，坐向西北，望馬場河景。單位放盤1年，原叫價980萬元，大幅減價195萬元或近20%，以785萬元沽出，呎價約9,323元。
據了解，原業主於2018年購入上址，當時作價888萬元，持貨約6年，現沽售帳面蝕103萬元，物業期內跌價約11.6%。
沙田中心兩房入市7個月蝕9萬走
中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文指，沙田中心剛錄本月首宗成交，單位為海寧大廈(B座)低層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔。原叫價約428萬元，9月份降價至405萬元，日前議價後以385萬元獲承接，減幅43萬元或約10%，呎價約12,419元。
據了解，新買家為上車客，見屋苑交通方便，單位間隔合用，價錢吸引，即承接單位自用。原業主於今年4月以394萬元購入單位，持貨僅約7個月，現轉手帳面蝕約9萬元，物業期內貶值約2.3%。