新界盤周末搶攻 上然2期 首賣128伙 最平267萬

本月一手交投氣氛熾熱，綜合市場資訊已錄逾2,100宗成交，最後一個周末有全新盤開賣。萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」第2期將於周六(29日)以價單形式首輪發售128伙，扣除最高16%折扣，折實價267.2萬元起，折實平均呎價11,863元，將於周五晚上6時截票。另有10伙安排於周日(30日)作招標發售。
「上然」第2期首輪發售包括12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積246至723方呎。扣除最高16%折扣，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價9,907至14,830元。當中有56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次設「1家1」或新「1家1」付款計劃，購買項目1期及2期的三房或四房買家可享額外折扣加購12伙開放式、16伙一房及6伙兩房。
滙都I加推壓軸59伙 周六發售
泛海國際(129)元朗洪水橋「滙都I」昨加推第7號價單盡推壓軸59伙，實用面積321至522方呎，戶型涵蓋一房至三房，當中有2伙屬平台特色戶，2伙地下連花園戶及17伙頂層連天台戶。集團執行董事關堡林指，今批單位續以驚喜價推出，扣除最高14.5%折扣後，折實價381.24萬至672.37萬元，折實呎價9,588至12,945元，折實平均呎價11,316元；入場單位為3座12樓A05室一房，實用面積339方呎，連272方呎天台。全數單位將於周六公開發售。
SIERRA SEA於西沙設萬呎展銷廳
新鴻基地產(016)西沙「SIERRA SEA」有望接力出擊，於GO PARK商場內設約1萬方呎展銷廳安排周四起開放參觀。新地副董事總經理雷霆指，項目料於短期內獲批預售，最快4月開售。新地代理執行董事陳漢麟稱，項目示範單位設於九龍站環球貿易廣場(ICC)。