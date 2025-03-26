新界盤周末搶攻 上然2期 首賣128伙 最平267萬

本月一手交投氣氛熾熱，綜合市場資訊已錄逾2,100宗成交，最後一個周末有全新盤開賣。萬科控股(香港)大埔馬窩路「上然」第2期將於周六(29日)以價單形式首輪發售128伙，扣除最高16%折扣，折實價267.2萬元起，折實平均呎價11,863元，將於周五晚上6時截票。另有10伙安排於周日(30日)作招標發售。

「上然」第2期首輪發售包括12伙開放式、47伙一房、51伙兩房、14伙三房及4伙特色戶，實用面積246至723方呎。扣除最高16%折扣，折實價由267.2萬至990.6萬元，折實呎價9,907至14,830元。當中有56伙折實價低於400萬元，可受惠100元印花稅新措施。是次設「1家1」或新「1家1」付款計劃，購買項目1期及2期的三房或四房買家可享額外折扣加購12伙開放式、16伙一房及6伙兩房。