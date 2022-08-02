新界盤搶客 飛揚減價加推 平均呎價較6月中低一成

四球有找

新界區新盤爆搶客戰，有項目更減價出擊。長江實業集團(1113)及新鴻基地產(016)合作發展的屯門青山公路飛揚第1期昨加推第5號價單，涉48伙，扣除最高15%折扣優惠後，折實價393萬元起，折實呎價11,996元起，均屬該盤已開價單位中最平。

飛揚新推單位折實平均呎價13,495元，較6月中首張價單的15,050元，低約10%。長實高級營業經理楊桂玲稱，是次首推向山景單位，與合作夥伴均同意，有別於之前推出向海景單位，故價錢有所調整。今批單位包括30伙一房及18伙兩房，折實價393萬至629萬元，折實呎價11,996至14,830元。最低售價單位為第1座1樓F室一房，實用面積281方呎，折實價393萬元，折實呎價13,986元。最低呎價為第1座1樓K室，面積482方呎，兩房梗廚間隔，折實價578.2萬元，折實呎價11,996元。

該盤同時上載銷售安排，將於本周五開賣80伙，當中75伙以價單開售，折實價393萬至1,027.6萬元，折實呎價11,996至17,261元，折實平均呎價14,141元。餘下5伙採招標推售，全屬第2座22樓連天台特色單位。該盤至今累售123伙，套現約7.38億元，平均成交呎價15,995元。

NOVO LAND今再加推 特色戶呎價挑戰區內新高

新地NOVO LAND第1A期最快今再加推，新地代理總經理陳漢麟稱會同時公布次輪銷售安排，或於周末開售，屆時推8伙頂層天台特色戶以招標售，當中「NOVO天際泳池大宅」有望挑戰區內呎價新高。區內目前呎價最高紀錄屬瑧譽1座實用面積5,211方呎洋房，呎價約41,200元。

ONE INNOVALE-Archway暫收2700票

恒基地產(012)粉嶺ONE INNOVALE-Archway昨加推123伙，包括花園特色戶及天台特色戶，維持最高7%折扣優惠，折實價314.8萬元起，折實平均呎價14,560元，較首張價單的14,168元，高2.8%。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，截至昨晚共錄得約2,700票，以兩張價單246伙計，超額近10倍。