新界盤減息後搶攻 周末一手成交錄80宗 本月最旺｜一手市況

本港跟隨美國年內第三次減息後，新界盤餘貨低價促銷，帶旺周末一手成交。綜合市場消息，一手市場於過去周末(21日及22日)錄得約80宗成交，較上周約45宗多約77%，屬本月交投最旺。路勁地產牽頭發展的屯門掃管笏「凱和山」兩日沽出約30伙佔最多成交，泛海國際(129)元朗洪水橋新盤「滙都」系列周末套現近1.1億元。
「凱和山」自推出全新現樓「Chill勁價」策略後，銷情理想，入場價僅「2字頭」，上周累售98伙，套現4.48億元。項目於周六冬至晚上發售97伙，即日沽出26伙，最高成交呎價達11,164元；周日再沽4伙，周末合共售出30伙。發展商透露，考慮於後續價單加入更多三房一套大單位應市。
泛海國際執行董事關堡林表示，「滙都 II」周日發售88伙，首度推出第5座單位，折實售價325.15萬元起，折實呎價9,588元起，當日沽出20伙，連同「滙都 I」周末兩日共沽24伙，套現近1.1億元。「滙都」兩期開售迄今累沽575伙，套現逾28億元。
NOVO LAND3B期連沽5伙
區內其他新盤受惠交投氣氛向好，錄得零星成交。新鴻基地產(016)旗下屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周末共售出5伙，吸金約3,059萬元。新地港鐵元朗站The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」周末連沽2伙，套現逾1,400萬元。麗新發展(488)元朗大棠大旗嶺現樓「尚柏」則以455.54萬元售出9樓H室，實用面積488方呎，呎價近9,335元。
長江實業集團(1113)及新地合作發展的屯門青山公路「飛揚」第1期周末售出第1座15樓A室，連一個車位成交價984.3萬元。同系黃竹坑港島南岸第3期「Blue Coast II」本月已售出17伙，涵蓋10伙兩房及7伙三房單位，合共套現約2.2億元；當中過去周末售出3伙，包括獲大手客斥1,884.5萬元購入2伙兩房。