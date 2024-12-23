新界盤減息後搶攻 周末一手成交錄80宗 本月最旺｜一手市況

泛海國際執行董事關堡林表示，「滙都 II」周日發售88伙，首度推出第5座單位，折實售價325.15萬元起，折實呎價9,588元起，當日沽出20伙，連同「滙都 I」周末兩日共沽24伙，套現近1.1億元。「滙都」兩期開售迄今累沽575伙，套現逾28億元。

NOVO LAND3B 期連沽 5 伙 區內其他新盤受惠交投氣氛向好，錄得零星成交。新鴻基地產(016)旗下屯門新盤「NOVO LAND」第3B期周末共售出5伙，吸金約3,059萬元。新地港鐵元朗站The YOHO Hub第C期「The YOHO Hub II」周末連沽2伙，套現逾1,400萬元。麗新發展(488)元朗大棠大旗嶺現樓「尚柏」則以455.54萬元售出9樓H室，實用面積488方呎，呎價近9,335元。