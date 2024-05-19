新界私樓業主損手離場 呎價失守萬關 沙田三房6球有交易｜二手蝕讓

近期市場焦點落於一手，二手表現受壓，部分業主決定損手賣樓，新界區私樓接連出現蝕讓個案，成交呎價均失守萬元關口。
中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田富豪花園剛錄本月首宗買賣，單位為E座低層D室，實用面積約670方呎，三房間隔。原開價約698萬元，日前議價後以600萬元易手，累減98萬元或約14%，呎價約8,955元。
據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自用。原業主於2017年以680萬元購入單位，持貨約7年，是次沽出單位帳面損失約80萬元，物業期內貶值約11.8%。
資料顯示，富豪花園位於沙田大涌橋路52號，1982年1月入伙，樓齡約42年。屋苑共有14座，提供1,940伙，單位實用面積由465至1,450方呎，附近有富豪花園商場。
元朗御景園兩房4年貶值近16%
正值有全新盤熱銷的元朗區，亦有二手業主「見紅」沽貨。據區內代理指，御景園6座中層D室，實用面積約492方呎，兩房設計，附基本裝修。原開價510萬元，最後累減42萬元或約8.2%，獲區內用家以468萬元承接，呎價約9,512元。
原業主於2020年以555萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損87萬元，物業期內跌價約15.7%。
資料顯示，御景園位於元朗市中心公園南路25號，1997年12月入伙，樓齡超過26年。屋苑共有6座，提供473伙，單位實用面積由465至1,204方呎。