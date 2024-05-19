新界私樓業主損手離場 呎價失守萬關 沙田三房6球有交易｜二手蝕讓

近期市場焦點落於一手，二手表現受壓，部分業主決定損手賣樓，新界區私樓接連出現蝕讓個案，成交呎價均失守萬元關口。 中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良表示，沙田富豪花園剛錄本月首宗買賣，單位為E座低層D室，實用面積約670方呎，三房間隔。原開價約698萬元，日前議價後以600萬元易手，累減98萬元或約14%，呎價約8,955元。 據了解，新買家為用家，見單位價錢合理，間隔合用，即購入單位自用。原業主於2017年以680萬元購入單位，持貨約7年，是次沽出單位帳面損失約80萬元，物業期內貶值約11.8%。