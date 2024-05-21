新界私樓業主「出血」掟貨 帳蝕百萬成交湧現 守8年仍要輸｜二手蝕讓

二手市場近期頻錄蝕讓情況，新界更淪為重災區，元朗、馬鞍山、大埔及荃灣均有私樓業主帳面損失百萬元掟貨。 朗庭園兩房貶值 26% 呎價不足 1 萬 市場消息指，元朗朗庭園2座極低層B室，實用面積約421方呎，兩房間隔。原業主叫價約440萬元放售單位，最終減價24萬元或約5.5%，以416萬元沽出，呎價約9,881元。原業主於2019年以560萬元購入單位，持貨約5年，現轉售帳面損失144萬元，物業期內貶值約25.7%。 翻查資料，朗庭園對上一宗呎價不足1萬元成交，為2座低層E室，實用面積約408方呎，上月底以393萬元售出，呎價約9,632元。 葵涌廣場三房 6 年帳蝕 128 萬 中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，葵涌廣場2座低層2室，實用面積約493方呎，三房間隔。據了解，原業主去年放盤，但同年6月以約1.74萬元租出單位，故不便睇樓，後來獲租客開門讓買家參觀，最終以625萬元成交，呎價約12,677元。 據了解，原業主於2018年以753萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損128萬元，物業期內蝕約17%。 ⇊葵涌廣場2座低層2室⇊

新港城中層三房 660 萬易手 中原地產馬鞍山海柏花園分行高級分行經理梁榮貴指，新港城本月暫錄2宗買賣，包括4期J座中高層04室，實用面積約519方呎，三房間隔。原開價約708萬元，日前議價後減48萬元或約6.8%，以660萬元易手，呎價約12,717元。 梁榮貴透露，新買家為外區客，見近期樓價已回落，屋苑環境舒適，即把握機會入市單位自用。據了解，原業主於2018年以約785萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面虧損約125萬元，物業期內貶值約15.9%。 逸瓏灣四房雙套劈價 500 萬賣出 中原地產御龍山副區域營業董事梁廣成稱，大埔白石角逸瓏灣本月暫錄約2宗成交，最新錄得2期高座8座中層A室，實用面積約2,024方呎，四房連雙套房及工人套房間隔，望海景。放盤時開價約4,300萬元，議價後以3,800萬元成交，累劈500萬元或約11.6%，呎價約18,775元。 據了解，新買家為用家，見單位少有放盤，環境舒適，即入市單位自用。據了解，原業主於2016年以3,915.7萬元購入上址，持貨約8年，是次沽售帳面虧損約115.7萬元，物業期內跌價約3%。