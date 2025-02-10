新界細單位冧價 半新樓開放式戶賣「2字頭」 8年暴跌36%｜二手市況

據悉，原業主於2017年以約452萬元購入單位，持貨約8年，現轉售帳面虧損約164萬元，單位期內貶值約36.3%。資料顯示，高爾夫．御苑位於上水青山公路古洞段88號，2019年入伙，共有8座及洋房25間，提供590個單位。

市場消息指，高爾夫．御苑7座低層G室，實用面積約280方呎，開放式間隔。原叫價368萬元，經多次調整價格後，終以288萬元沽出，累減80萬元或約21.7%，呎價約10,286元，

二手業主損手出貨情況愈趨頻繁，新界區細單位更淪為重災區。最新入伙約6年的上水高爾夫．御苑一個開放式單位以288萬元成交，惟按原業主8年前買入價計算，帳面大幅貶值164萬元或約36%。

姚枝榮透露，新買家為區內客，見單位價錢合理，即把握機會購入單位自住。據了解，原業主於2021年以488萬元購入物業，持貨約4年，現轉售帳面損失165萬元，單位期內跌價約33.8%。

中原地產新界東星凱．堤岸分行高級分行經理姚枝榮表示，沙田及大圍區本月暫錄約15宗二手成交，其中河畔花園本月暫錄約2宗買賣，最新錄得A座中層07室，實用面積約242方呎，兩房間隔。原開價約388萬元，議價後減65萬元或約16,8%，以323萬元易手，呎價約13,347元。

翻查資料，河畔花園早前亦有同類單位錄得大額蝕讓個案，C座中層06室，實用面積約269方呎，兩房間隔。原叫價約350萬元，最後減價49萬元或約14%，於上月以301萬元成交，呎價約11,190元。

據了解，新買家為用家，見單位間隔合用，價錢合理，少有放盤，即承接單位自用。原業主於2018年以約480萬元購入單位，持貨約7年，是次易手帳面蝕179萬元，單位期內蒸發約37.3%。

資料顯示，河畔花園位於沙田大涌橋路20-30號，1984年入伙，共有6座，提供1,584個單位。

即睇沙田河畔花園放盤 (House730)