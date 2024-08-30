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地產
2024-08-30 12:50:00

新界西樓價大瀉 半新樓當災慘輸43% 有業主2年投降帳蝕247萬｜二手市況

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新界西樓價大瀉 半新樓當災慘輸43% 有業主2年投降帳蝕247萬｜二手市況

新界西樓價大瀉 半新樓當災慘輸43% 有業主2年投降帳蝕247萬｜二手市況

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樓價持續弱勢，新界西二手樓價顯著下瀉，蝕讓成交頻現。其中屯門連爆2宗帳面虧損超過200萬元買賣個案；而元朗洪水橋尚城兩房更出現近3年來首宗成交價跌穿400萬元大關成交，原業主6年帳輸近百萬元。

【屯門御半山一房5年慘輸43%

市場消息透露，屯門半新樓御半山，2B座中層J室，實用面積約312方呎，一房間隔，最新以330萬元沽出，呎價約10,577元。

據悉，是次成交價較銀行網上估價低超過一成。原業主於2019年、即樓價高峰期斥578.4萬元入市，持貨約5年，現易手帳面虧蝕248.4萬元，物業期內大幅貶值約42.9%

【海翠花園兩房2年沽勁蝕247萬】

祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門海翠花園錄得一宗區內客「即睇即買」的成交個案，單位為6座低層D室，實用面積約609方呎，兩房間隔。

據悉，買家有明確目標，首次跟隨代理睇樓只睇了一個單位便一擊即中。買家心儀海翠花園造價夠平而入市，單位亦屬同類型放盤中最平，可謂絕無僅有的筍盤，遂便決定「即睇即睇」，以396萬元並一筆過付款(FULL PAY)購入單位作自住或長線投資之用，呎價僅約6,502元。

黃慶德指，是次成交價為屋苑近年新低，對上一宗同類型單位相若成交價，要追溯至2016年。新買家若將單位用作投資收租，現時市值租金約1.4萬元，租金回報率可達4.2厘。

至於原業主於2022年以約643萬元購入單位，持貨短短2年轉手，帳面勁蝕約247萬元，物業期內蒸發約38.4%

新界西樓價大瀉 半新樓當災慘輸43% 有業主2年投降帳蝕247萬｜二手市況

屯門半新樓御半山2B座中層J室最新以330萬元沽出，較銀行網上估價低超過一成。(資料圖片)

【尚城兩房6年跌價兩成】

市場消息指，尚城2座低層B室，實用面積約522方呎，兩房間隔。原開價500萬元，最終累減105萬元或21%，以395萬元沽出，為屋苑近3年來首現成交價跌穿400萬元大關；呎價約7,567元。

據悉，原業主於2018年以493.8萬元買入單位，持貨約6年，是次轉售帳面虧損98.8萬元，物業期內貶值約20%

【天麗苑已補價一房6年蝕7%

居屋市場亦難逃蝕讓命運，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍天麗苑中層9室，實用面積約426方呎，為和諧式一房單位，向東，景致開揚。原叫價420萬元，放盤3個月累減40萬元或約9.5%，於自由市場以380萬元沽出，呎價約8,920元。

伍耀祖透露，原業主於2018年以408萬元買入單位，持貨約6年，現轉售帳面損失28萬元，物業期內貶值約6.9%

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新界西樓價大瀉 半新樓當災慘輸43% 有業主2年投降帳蝕247萬｜二手市況

尚城2座低層B室以395萬元沽出，為屋苑近3年來首現成交價跌穿400萬元大關。(資料圖片)

【今季樓價恐跌逾3%

差估署周三(28)公布的最新數據顯示，今年首7個月樓價累積下跌4.66%；若與20219月的歷史高位398.1點比較，樓價累積跌幅擴闊至25.45%。利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，樓價持續受壓，第三季跌幅恐擴大，近期所見，新盤仍以低價推出，相信8月份樓價繼續受壓再跌1%，而9月料續跌0.5%，預測第三季樓價跌幅最終亦會相應擴大至3.35%

陳海潮指，減息預期將成第四季市況其中一個轉捩點，期望屆時市場氣氛可以好轉，交投回升之下，倘樓價得以平穩橫行整固，則全年樓價跌幅約6%。不過，一旦減息幅度較預期少及緩慢，加上新盤仍以低價發售，則料第四季樓價將再跌2%3%，屆時全年樓價跌幅恐擴大到8%9%

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