新界西樓價大瀉 半新樓當災慘輸43% 有業主2年投降帳蝕247萬｜二手市況

樓價持續弱勢，新界西二手樓價顯著下瀉，蝕讓成交頻現。其中屯門連爆2宗帳面虧損超過200萬元買賣個案；而元朗洪水橋尚城兩房更出現近3年來首宗成交價跌穿400萬元大關成交，原業主6年帳輸近百萬元。

【屯門御半山一房 5 年慘輸 43% 】

市場消息透露，屯門半新樓御半山，2B座中層J室，實用面積約312方呎，一房間隔，最新以330萬元沽出，呎價約10,577元。

據悉，是次成交價較銀行網上估價低超過一成。原業主於2019年、即樓價高峰期斥578.4萬元入市，持貨約5年，現易手帳面虧蝕248.4萬元，物業期內大幅貶值約42.9%。

【海翠花園兩房 2 年沽勁蝕 247 萬】

祥益地產區域董事黃慶德表示，屯門海翠花園錄得一宗區內客「即睇即買」的成交個案，單位為6座低層D室，實用面積約609方呎，兩房間隔。

據悉，買家有明確目標，首次跟隨代理睇樓只睇了一個單位便一擊即中。買家心儀海翠花園造價夠平而入市，單位亦屬同類型放盤中最平，可謂絕無僅有的筍盤，遂便決定「即睇即睇」，以396萬元並一筆過付款(FULL PAY)購入單位作自住或長線投資之用，呎價僅約6,502元。

黃慶德指，是次成交價為屋苑近年新低，對上一宗同類型單位相若成交價，要追溯至2016年。新買家若將單位用作投資收租，現時市值租金約1.4萬元，租金回報率可達4.2厘。

至於原業主於2022年以約643萬元購入單位，持貨短短2年轉手，帳面勁蝕約247萬元，物業期內蒸發約38.4%。