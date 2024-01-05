新界西私樓兩房爆蝕讓！最平357萬有交易 原業主帳輸兩成｜二手市況

樓價持續下行，二手業主不惜損手掟貨離場。新界西有3個私樓屋苑出現兩房蝕讓成交，當中屯門華都花園以356.8萬元沽出，原業主於2017年以約445萬元購入單位，持貨約7年，帳面虧損約88.2萬元或約20%。
祥益地產區域董事袁思賢表示，華都花園3座低層B室，實用面積約412方呎，兩房兩廳，以356.8萬元易手，呎價約8,660元，屬市價成交。據悉，新買家為區內首置客，鍾情該屋苑屬屯門市中心地段，十分方便就腳，且單位附雅緻裝修，新買家有感價格可以負擔，遂便決定購入上址作自住之用。原業主於2017年以約445萬元購入上址，持貨約7年，帳面虧損約88.2萬元或約20%。
荃德花園中層戶370萬售出
另一個「3字頭」兩房成交屋苑為荃德花園，利嘉閣地產聯席董事許喜龍指，屋苑B座中層B室，實用面積約340方呎，以370萬元沽出，呎價約10,882元。據悉，原業主於2018年以453萬元買入單位，持貨約6年，現轉手帳面損手83萬元，單位期內跌價約18.3%。
南浪海灣高層戶呎售11562元
市場消息指，屯門南浪海灣3座高層G室，實用面積約594方呎，兩房間隔，以686.8萬元易主，呎價約11,562元。據悉，原業主於2018年以695萬元購入單位，持貨約6年，現轉手帳面貶值8.2萬元或約1.2%。