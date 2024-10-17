新界連環爆業主賣樓蝕百萬慘案 半新樓藍籌盤都有份｜二手市況

中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰表示，大圍區本月暫錄23宗成交，半新屋苑柏傲莊名城佔4宗買賣，最新錄得2期3B座高層F室成交，實用面積約306方呎，一房間隔。放盤時叫價約680萬元，議價後減價50萬元或約7.4%，以630萬元易手，呎價約20,588元。

樓市目前有減息、放寬按揭等利好消息支持，惟二手市場仍錄得蝕讓成交，當中新界區連環爆蝕逾百萬元賣樓慘案，涵蓋半新樓至藍籌屋苑，反映業主持貨信心仍然不足。

據了解，新買家為用家，見屋苑交通便利，亦有大型商場及會所，生活配套完善，即入市單位自用。原業主於2020年以783萬元買入單位，持貨約4年，是次易手蝕153萬元，物業期內蒸發約19.5%。

【天水圍嘉湖山莊三房損手近 160 萬沽】

藍籌屋苑之一天水圍嘉湖山莊錄得一宗大額蝕讓個案，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，麗湖居4座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，向西南，望樓景為主。最初叫價488萬元，日前減價20萬元或約4.1%，至468萬元易主，呎價約8,603元。