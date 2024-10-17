新界連環爆業主賣樓蝕百萬慘案 半新樓藍籌盤都有份｜二手市況

樓市目前有減息、放寬按揭等利好消息支持，惟二手市場仍錄得蝕讓成交，當中新界區連環爆蝕逾百萬元賣樓慘案，涵蓋半新樓至藍籌屋苑，反映業主持貨信心仍然不足。
【大圍柏傲莊一房4年蒸發兩成】
中原地產沙田豪宅沙田廣場分行副區域營業經理劉俊杰表示，大圍區本月暫錄23宗成交，半新屋苑柏傲莊名城佔4宗買賣，最新錄得2期3B座高層F室成交，實用面積約306方呎，一房間隔。放盤時叫價約680萬元，議價後減價50萬元或約7.4%，以630萬元易手，呎價約20,588元。
據了解，新買家為用家，見屋苑交通便利，亦有大型商場及會所，生活配套完善，即入市單位自用。原業主於2020年以783萬元買入單位，持貨約4年，是次易手蝕153萬元，物業期內蒸發約19.5%。
【天水圍嘉湖山莊三房損手近160萬沽】
藍籌屋苑之一天水圍嘉湖山莊錄得一宗大額蝕讓個案，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖稱，麗湖居4座高層D室，實用面積約544方呎，三房間隔，向西南，望樓景為主。最初叫價488萬元，日前減價20萬元或約4.1%，至468萬元易主，呎價約8,603元。
據悉，原業主於2019年以626.8萬元買入單位，持貨約5年，現轉手帳面損失158.8萬元，物業期內貶值約25.3%。
【東涌東堤灣畔三房套劈價150萬易手】
中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌指，東涌東堤灣畔7座高層A室，實用面積約868方呎，三房套房間隔。今年6月開價1,080萬元放盤，由於上手業主買入後曾作全屋裝修，又只是間中入住，裝修新淨，加上享全機場海景，景觀優美，故吸引外區上車客睇樓後隨即還價，惟出價與業主意向相差太遠，議價約一星期，因有另一組買家亦洽購爭盤，亦見市場暫時無其它同類型優質單位可供選擇，故加快決定，拍板以930萬元承接，呎價約10,714元。單位放盤約4個月累減150萬元或約13.9%。
林溢斌續指，原業主於2019以1,090萬元買入單位，持貨約5年，現轉售帳面蝕160萬元，物業期內跌價約14.7%。他說，減息近一個月，二手市場逐步回暖，東涌區本月錄得約29宗買賣，較上月同期約13宗倍升。
【屯門NAPA三房套7年跌價15%】
樓齡約7年的屯門NAPA亦出現一宗三房「見紅」成交，利嘉閣地產深井及青山公路區分區經理陳龍勳稱，單位為6座中層D室，實用面積約849方呎，屬三房套房連儲物房兼梗廚設計，望內園景。換樓客睇樓後，認為單位間隔四正實用，採光度佳，加上屋苑環境清幽，即決定洽購。原開價800萬元放盤，議價後以742萬元合理價成交，累減58萬元或約7.3%，呎價約8,740元。
據悉，原業主於2017年以873.5萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損131.5萬元，物業期內貶值約15.1%。陳龍勳補充，屋苑現有約15個單位放盤，最低入場費由約680萬元起。