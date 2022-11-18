新界重災｜損手比例急增至18.4% 本月每10宗成交 兩宗蝕讓

樓市氣氛疲弱，二手蝕讓個案持續飆升，令私宅買賣獲利比率續尋底。據利嘉閣地產研究部統計指，上月二手私宅買賣獲利比率87.7%，按月再跌1.4個百分點，連跌6個月，屬2009年10月以來、即逾13年新低，當中以新界區屋苑表現較差。然而本月蝕讓情況進一步加劇，截至首15日為止，獲利比率進一步回落至80.1%，當中損手比例更急增至18.4%。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，月初美國再度大幅加息0.75厘，本港亦年內第二度加息，且加幅擴大至0.25厘，加上當時股市持續受壓，部分業主或需要割價沽樓，導致本月二手買賣損手比例大增，直逼兩成水平。他稱，今年以來，獲利比率已較去年底的96.2%累跌8.5個百分點，為自2008年金融海嘯後，出現過的最急及最長的跌浪。
將軍澳日出康城賺幅最低
按地區劃分，新界區表現較落後，上月蝕讓比率約13%，九龍及港島區蝕讓比率分別為約11.1%及11.8%。賺幅最低屋苑為將軍澳日出康城，每宗轉手個案平均只賺約17.4%。
陳海潮指，上周起市場陸續釋放出利好消息，包括內地放寬防疫措施、美國通脹放緩、股市連日顯著反彈，均有望改善經濟及樓市氣氛，有望紓緩早前較急的跌勢，但預期較顯著的利好反映，要在12月的登記數才能出現；而當樓市逐步回穩，業主的議價空間料將會收窄。
晉海三房4年慘輸近「5球」
日出康城早前爆出大額蝕讓個案，利嘉閣地產高級聯席董事鄭健沐指，4期晉海1A座高層A室，實用面積841方呎，屬三房套連儲物室及工人套房間隔，向西南。年初開價1,800萬元，最終以1,420萬元易手，累減380萬元，呎價約16,885元。原業主於2018年3月以約1,817.87萬元一手入市，持貨約4年，帳面已虧損約397.87萬元；計及使費料實蝕約480萬元。
利嘉閣地產皇牌屋苑奧運站-帝峯皇殿一行甘尚德透露，奧運站凱帆軒2座中層B室，實用面積466方呎，兩房間隔。原叫價約700萬元，累減22萬元，至678萬元易手，呎價約14,549元。原業主於2018年4月斥約883.5萬元購入，持貨4年，帳面損手約205.5萬元，計及使費料實蝕超過254萬元。
藍籌屋苑之一的新都城，中原地產高級分區營業董事伍錦基稱，1期6座低層B室，實用面積364方呎，向東北，8月開價680萬元，最終以550萬元沽出，累減130萬元，呎價約15,110元。原業主於2017年11月以595萬元入市，持貨約5年，帳面已虧損45萬元；計及使費料實蝕逾74萬元。
ONE INNOVALE-Cabanna次輪即日沽10伙
一手方面，恒基地產(012)粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna昨日次輪開售113伙，消息指即日售出10伙。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，受加息影響，買家對入市較多考慮因素，本月迄今暫錄150宗一手成交，預計全月可錄得約500宗。現時買家主要期望政府「減辣」或通關的好消息才決定入市，料其中一個消息落實後，交投有機會即時反彈。
另外，保利置業(119)與尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，計劃短期內上載樓書及開放銷售中心，保利置業(香港)銷售及市務部總監朱美儀表示，項目提供634伙，標準單位戶型涵蓋開放式至三房，實用面積介乎246至730方呎；當中主打一房及兩房戶型，合共佔全盤近八成半。