新界重災｜損手比例急增至18.4% 本月每10宗成交 兩宗蝕讓

樓市氣氛疲弱，二手蝕讓個案持續飆升，令私宅買賣獲利比率續尋底。據利嘉閣地產研究部統計指，上月二手私宅買賣獲利比率87.7%，按月再跌1.4個百分點，連跌6個月，屬2009年10月以來、即逾13年新低，當中以新界區屋苑表現較差。然而本月蝕讓情況進一步加劇，截至首15日為止，獲利比率進一步回落至80.1%，當中損手比例更急增至18.4%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，月初美國再度大幅加息0.75厘，本港亦年內第二度加息，且加幅擴大至0.25厘，加上當時股市持續受壓，部分業主或需要割價沽樓，導致本月二手買賣損手比例大增，直逼兩成水平。他稱，今年以來，獲利比率已較去年底的96.2%累跌8.5個百分點，為自2008年金融海嘯後，出現過的最急及最長的跌浪。

將軍澳日出康城賺幅最低

按地區劃分，新界區表現較落後，上月蝕讓比率約13%，九龍及港島區蝕讓比率分別為約11.1%及11.8%。賺幅最低屋苑為將軍澳日出康城，每宗轉手個案平均只賺約17.4%。

陳海潮指，上周起市場陸續釋放出利好消息，包括內地放寬防疫措施、美國通脹放緩、股市連日顯著反彈，均有望改善經濟及樓市氣氛，有望紓緩早前較急的跌勢，但預期較顯著的利好反映，要在12月的登記數才能出現；而當樓市逐步回穩，業主的議價空間料將會收窄。