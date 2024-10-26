新界鐵路屋苑成蝕讓災區！荃灣海之戀單月連爆6宗 大圍柏傲莊都有份(有圖)｜二手市況

新界區鐵路屋苑近期淪為蝕讓重災區，其中港鐵荃灣西站上蓋屋苑海之戀於本月錄得6宗蝕讓成交，代理指屋苑尤其於下半月起蝕幅明顯擴大，最大宗業主持貨7年帳面虧損324萬元或約15.4%離場。

海之戀．愛炫美四房套狠劈 470 萬沽

中原地產荃灣區域營業經理黃騰達表示，最近樓市回暖，不少業主趁勢加大減價力度或蝕讓沽貨套現，吸引買家「執平貨」。荃灣海之戀本月交投轉旺，已錄15宗成交，較上月的7宗倍升，惟當中有6宗屬蝕讓個案，蝕讓比例雖與上月差不多，惟蝕幅有擴大趨勢，以往多屬微蝕，本月尤其於下半月起，蝕幅明顯擴大。

黃騰達指，海之戀本月最大蝕讓個案為1座低層A室，實用面積約1,139方呎，四房套房間隔。原業主之前用作收租，今年初以2,250萬元放盤，6月份租約完結，將叫價下調至2,100萬元，之後不斷降價，最後累減470萬元或約20.1%，以1,780萬元沽出，呎價約15,628元。據悉，原業主於2017年以2,104萬元一手買入單位，持貨約7年，現轉售帳面虧損324萬元，物業期內貶值約15.4%。