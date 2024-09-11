新界鐵路盤成逆市奇葩！本月交投激增 兩房減價近20%獲上車客承接(多圖)｜二手市況

許偉業表示，新葵芳花園最新錄D座中層02室，實用面積約415方呎，兩房間隔。原業主於今年3月開價598萬元放售單位，其後一路下調叫價，降至508萬元後開始吸引到實在買家洽商，最終以480萬元易手，累減118萬元或近20%，呎價約11,566元。

美國議息前夕，二手交投氣氛淡靜，不過新界有鐵路屋苑卻成「逆市奇葩」，月內交投大增。中原地產葵涌高級資深分區營業經理許偉業表示，新葵芳花園近日連錄4宗買賣，相比對上兩個月各錄1宗成交，本月交投明顯飆升。

物業15年間升值近1.4倍

據了解，新買家為區內上車客，起初還價450萬元，因擔心按揭問題遲遲未敢動手，但眼見屋苑近期成交急增及近日銀行態度改變「開綠燈」，加上憧憬減息在即，決定一口氣提價至470萬元，並相約業主到地產公司洽談，業主開出底價500萬元，且有意將單位轉售為租，最終新買家追價至480萬元達成交易。

據了解，原業主於2009年以約203萬元購入單位，一直作放租之用，見近日樓價回落決意放售，持貨約15年，現轉售帳面獲利277萬元，物業期內升值近1.4倍。