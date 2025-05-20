新界鐵路盤紛見紅！調景嶺都會駅兩房655萬沽 跌穿8年前買入價｜二手市況

拆息回落帶動樓市交投氣氛好轉，惟新界鐵路盤近日繼續錄得蝕讓個案。將軍澳都會駅坐落於港鐵調景嶺站上蓋，中原地產將軍澳康城第二分行高級分區營業經理何文俊表示，屋苑本月迄今錄得6宗買賣，平均實用呎價約13,365元。 都會駅最新錄得一宗蝕讓成交，單位為2座中層E室，實用面積約487方呎，兩房間隔，坐向北方，望內園景。最初開價690萬元，減價35萬元或約5.1%，以655萬元沽出，呎價約13,450元。 何文俊透露，新買家鍾情單位造價吸引，考慮片刻即決定入市自用。據了解，原業主於2017年以720萬元買入上址，持貨約8年，現沽貨帳面蝕65萬元，單位期內貶值約9%。

大圍柏傲莊三房 5 年損失 105 萬 中原地產大圍圍方分行高級分行經理邱皓文指，港鐵大圍站上蓋屋苑柏傲莊最新錄得6A座高層A室成交，單位實用面積約668方呎，三房連套房間隔，享東南獅子山景。原叫價約1,300萬元，日前議價後以1,275萬元沽出，呎價約19,087元。 據了解，新買家為同區換樓客，見屋苑位置方便，鄰近鐵路站及大型商場，單位間隔合用，即承接單位自用。據了解，原業主於2020年以約1,380萬元購入單位，持貨約5年，是次易手帳面損失約105萬元。單位期內貶值約7.6%。

元朗 Grand YOHO 兩房 5 年跌價 18% 中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，元朗區本月錄得85宗二手買賣，較上月同期增加16%。其中Grand YOHO新錄8座低層D室成交，實用面積約534方呎，兩房間隔。原開價780萬元，經議價後減價61.2萬元或約8%，以718.8萬元沽出，呎價約13,461元。 據了解，買家為區內租客，見按息回落，供款與租金差不多，於是租轉買，購入上址自用。王勤學指，原業主於2020年以876.96萬元向發展商一手買入單位，持貨約5年，現轉售帳面虧損158.16萬元，單位期內跌價約18%。