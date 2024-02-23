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地產
2024-02-23 08:00:00

新界3屋苑業主唔等預算案 齊齊損手超過「1球」離場｜二手蝕讓

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新界3屋苑業主唔等預算案 齊齊損手超過「1球」離場｜二手蝕讓

新界3屋苑業主唔等預算案 齊齊損手超過「1球」離場｜二手蝕讓

新一份《財政預算案》下周三(28)出爐，面對樓價持續下跌，樓市氣氛低迷，有不少聲音呼籲政府「減辣」甚至「撤辣」，憧憬政府會推出新一輪刺激樓市措施。然而，二手業主出貨心切，不惜蝕賣離場，新界區有3個屋苑錄得蝕讓成交，損手金額均超過100萬元，當中貶值幅度最大達24%

中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田中心錄得2月份首宗成交，單位為海寧大廈(B)中層E室，實用面積約288方呎，兩房間隔。去年11月開價約548萬元，今年1月下調至460萬元，最後以423.8萬元易手，累減124.2萬元或約22.7%，呎價約14,715元。

據了解，新買家為上車客，見樓價已大幅回落，單位間隔合用，業主提供較大議價空間，即把握機會入市單位自住。原業主於2020年以558萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損約134.2萬元，物業期內貶值約24.1%。黎宗文補充，近日新年節日氣氛陸續消散，交投逐漸加快，沙田及大圍區本月暫錄約28宗成交，較上月同期跌約四成多。

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內地專才斥450萬購聚康山莊兩房

中原地產屯門區高級分區營業經理鍾宏遠指，屯門聚康山莊1座中層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔。原叫價500萬元，最終減價50萬元或10%，至450萬元沽出，呎價約10,514元。

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鍾宏遠透露，買家為內地專才，心儀單位四正實用，加上屋苑位置往返中港兩地相當方便，故買入上址自用。原業主於202011月以582萬元買入單位，持貨超過3年，現轉手帳面損失132萬元，物業期內跌價約22.7%

嘉華星濤灣兩房3年蒸發151

世紀21奇豐物業錦豐分行助理區域營業董事黎健峯稱，馬鞍山嘉華星濤灣1座高層D室，實用面積約466方呎，兩房間隔。單位坐向西南，望海景。原叫價730萬元，放盤僅3日，以699萬元易手，減價31萬元或約4.2%，呎價約15,000元。

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據悉，原業主於2021年以850萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損151萬元，物業期內貶值約17.8%

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