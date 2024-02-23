新界3屋苑業主唔等預算案 齊齊損手超過「1球」離場｜二手蝕讓

新一份《財政預算案》下周三(28日)出爐，面對樓價持續下跌，樓市氣氛低迷，有不少聲音呼籲政府「減辣」甚至「撤辣」，憧憬政府會推出新一輪刺激樓市措施。然而，二手業主出貨心切，不惜蝕賣離場，新界區有3個屋苑錄得蝕讓成交，損手金額均超過100萬元，當中貶值幅度最大達24% 中原地產沙田市中心分行區域營業董事黎宗文表示，沙田中心錄得2月份首宗成交，單位為海寧大廈(B座)中層E室，實用面積約288方呎，兩房間隔。去年11月開價約548萬元，今年1月下調至460萬元，最後以423.8萬元易手，累減124.2萬元或約22.7%，呎價約14,715元。

據了解，新買家為上車客，見樓價已大幅回落，單位間隔合用，業主提供較大議價空間，即把握機會入市單位自住。原業主於2020年以558萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面虧損約134.2萬元，物業期內貶值約24.1%。黎宗文補充，近日新年節日氣氛陸續消散，交投逐漸加快，沙田及大圍區本月暫錄約28宗成交，較上月同期跌約四成多。

內地專才斥 450 萬購聚康山莊兩房 中原地產屯門區高級分區營業經理鍾宏遠指，屯門聚康山莊1座中層D室，實用面積約428方呎，兩房間隔。原叫價500萬元，最終減價50萬元或10%，至450萬元沽出，呎價約10,514元。