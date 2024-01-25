新界3屋苑業主2020入市兩房 今齊「流血」沽貨 最少輸一成｜二手蝕讓

二手市況仍見疲弱，業主損手賣樓個案持續，新界區有3個屋苑均見蝕讓買賣，業主同於2020年入市兩房單位，現轉售帳面均虧損逾一成離場。 玖瓏山兩房呎價失萬元關 中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，九肚山玖瓏山1月暫錄2宗成交，最新錄得日瓏閣(A1座)中層F室，實用面積約681方呎，兩房間隔，享山景。原開價約720萬元，議價後減價50萬元或約6.9%，至670萬元沽出，呎價約9,838元，失守萬元關口。 周家傑透露，新買家為區內用家，見屋苑環境舒適，單位造價合理，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2020年以750萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面虧損約80萬元，物業期內貶值約10.7%。