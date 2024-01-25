新界3屋苑業主2020入市兩房 今齊「流血」沽貨 最少輸一成｜二手蝕讓

二手市況仍見疲弱，業主損手賣樓個案持續，新界區有3個屋苑均見蝕讓買賣，業主同於2020年入市兩房單位，現轉售帳面均虧損逾一成離場。
玖瓏山兩房呎價失萬元關
中原地產新界東豪宅御龍山第一分行副分區營業經理周家傑表示，九肚山玖瓏山1月暫錄2宗成交，最新錄得日瓏閣(A1座)中層F室，實用面積約681方呎，兩房間隔，享山景。原開價約720萬元，議價後減價50萬元或約6.9%，至670萬元沽出，呎價約9,838元，失守萬元關口。
周家傑透露，新買家為區內用家，見屋苑環境舒適，單位造價合理，即決定購入單位自住。據了解，原業主於2020年以750萬元購入單位，持貨約4年，是次轉手帳面虧損約80萬元，物業期內貶值約10.7%。
新港城高層540萬易主
中原地產馬鞍山資深區域營業董事徐可志指，馬鞍山新港城本月暫錄11宗成交，貼近上月全月錄約12宗水平；屋苑最新錄得R座高層08室，實用面積約369方呎，兩房間隔，望園景。最初開價598萬元放售，累減58萬元或約9.7%，以540萬元易主，呎價約14,634元。
徐可志續指，新買家為上車客，見單位間隔合用，即購入單位自用。據了解，原業主於2020年以約650萬元買入單位，持貨約4年，現轉手帳面損失110萬元，物業期內蝕約16.9%。
御半山一手業主移民急讓狠劈226萬
中原地產屯門御半山分行經理曾慧敬稱，屯門御半山2B座高層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享山景。去年11月開價728萬元，由於業主移民急售，放盤約兩個月大減226萬元或約31%，至502萬元沽出，呎價約11,383元。
曾慧敬續稱，買家為同區上車客，見筍盤選擇多，近期市場氣氛好轉，加上減息在望，故趁平置業。原業主於2020年以721.91萬元一手買入單位，持貨約4年，現轉售蝕219.91萬元，物業期內跌價約30.5%。