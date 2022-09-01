新盤介紹｜啟德PARK PENINSULA頭炮 環海綠洲MIAMI QUAY矚目登場

自9大地產發展商宣佈攜手合作，前啟德跑道區打造成全新綜合多元化地段「PARK PENINSULA」後，該區的新盤及發展一直備受關注。PARK PENINSULA頭炮，由會德豐地產、恒基兆業地產、新世界發展及帝國集團合作發展的MIAMI QUAY今日向傳媒開放示範單位，料最快月內開售，短期內開放示範單位予公眾參觀。

1房示範單位以第3座28樓H室為藍本搭建，實用面積315平方呎。客飯廳間隔方正實用，長約4.7米，擺放傢俬容易；露台用上純白色門框及窗框，令單位整體視覺上更加光猛，提升空間感。開放式廚房呈L形設計，交樓標準配備雪櫃、電磁爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機等家電。值我一提的是，設計師特別在開放式廚房位置加裝木紋框，觀感上可以將廚房區域與客飯廳分隔。睡房採用玻璃幕牆設計，提高室內採光度，足夠擺放雙人床及衣櫃。而單位廁所屬明廁，於啟德新盤中屬少見。