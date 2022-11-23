新盤介紹｜油塘罕見半山新盤朗譽 享盡雙綫及運輸基建優勢 搶佔九龍東轉型發展先機

油塘作為「起動九龍東」計劃的延伸，政府近年加速推進該區轉型，帶頭將面積近30公頃的工業用地逐步改劃成住宅用地，成功吸引各大發展商進駐。市場更指油塘有望承接九龍東轉型商貿區優勢，搖身一變成為九龍版「太古城」，發展潛力值得看高一線。
闊別近2年，油塘區再有全新項目登場。由保利置業（119）與尚嘉控股合作發展的朗譽（CHILL RESIDENCE），屬區內罕見半山新盤。朗譽於上月獲批預售樓花同意書，日前（21日）率先向傳媒開放兩房交樓標準示範單位，包括一個兩房間隔和一個一房間隔。項目最快本周內公布首張價單，預計涉及不少於127伙，定價會參考九龍東、將軍澳新盤，以及鐵路沿綫項目造價，相信定價將成為區內新指標；而展銷中心及示範單位亦計劃於周內開放予公眾參觀。
朗譽將會由兩座住宅大樓組成，每戶單位均設露台及大幅觀景玻璃窗戶。
2房示範單位以第1座28樓A室為藍本搭建，實用面積474平方呎。單位設有玄關，入屋後旁邊為開放式廚房，廚房採用曲尺型設計，設有上、下兩組廚櫃，交樓標準配備雪櫃、煤氣嵌入式煮食爐、抽油煙機、蒸焗爐、洗衣乾衣機。客飯廳採長形開則，面積約130方呎，可靈活擺放傢俬，全落地玻璃趟門連接22方呎露台，吸納戶外自然光線之餘，窗外開揚景致亦盡收眼簾。短走廊貫穿主人房及睡房，睡房方形開則，而主人睡房間隔同樣方正，足夠擺放雙人床及衣櫃，並外連16方呎工作平台，採光十足。浴室設有窗戶，備有浴缸、鏡櫃及洗手盆櫃，淡雅色調設計，盡顯簡潔時尚。
至於1房示範單位則以第1座28樓D室為藍本搭建，實用面積312平方呎。客飯廳間隔呈長方形，連接22方呎露台，擺放傢俬容易，採光亦不成問題。開放式廚房交樓標準配備雪櫃、電磁爐、蒸焗爐、洗衣乾衣機等家電，亦設有廚櫃方便收納。睡房擁特大玻璃窗，提升空間感及室內採光度。浴室不設窗戶，同樣備有浴缸。