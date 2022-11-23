新盤介紹｜油塘罕見半山新盤朗譽 享盡雙綫及運輸基建優勢 搶佔九龍東轉型發展先機

油塘作為「起動九龍東」計劃的延伸，政府近年加速推進該區轉型，帶頭將面積近30公頃的工業用地逐步改劃成住宅用地，成功吸引各大發展商進駐。市場更指油塘有望承接九龍東轉型商貿區優勢，搖身一變成為九龍版「太古城」，發展潛力值得看高一線。

闊別近2年，油塘區再有全新項目登場。由保利置業（119）與尚嘉控股合作發展的朗譽（CHILL RESIDENCE），屬區內罕見半山新盤。朗譽於上月獲批預售樓花同意書，日前（21日）率先向傳媒開放兩房交樓標準示範單位，包括一個兩房間隔和一個一房間隔。項目最快本周內公布首張價單，預計涉及不少於127伙，定價會參考九龍東、將軍澳新盤，以及鐵路沿綫項目造價，相信定價將成為區內新指標；而展銷中心及示範單位亦計劃於周內開放予公眾參觀。

朗譽將會由兩座住宅大樓組成，每戶單位均設露台及大幅觀景玻璃窗戶。