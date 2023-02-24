新盤介紹｜觀塘Bal Residence示位開箱 進駐九龍東CBD2生活圈 實現work-life balance

曾是香港其中一個工業重鎮的觀塘，近年可謂「大變身」，除了開展大規模重建計劃外，甲級商廈、文娛康體設施、大型購物商場等亦相繼落成，觀塘區逐步轉型為集商業、文化保育、藝術、綠化空間於一身的多元化社區。 加上，政府積極推動「起動九龍東」計劃，有意將九龍東打造成香港第2個核心商業區（CBD2），成功吸引多間Fortune 500國際企業及公營機構先後進駐，亦令到觀塘區的住宅需求有所增加。日前《財政預算案》公布後，由麗新發展（0488）與市建局合作發展的Bal Residence，旋即搶閘開價。Bal Residence屬觀塘區內重建項目之一，合共提供156伙，主打一房戶型，於去年12月獲批預售樓花同意書，昨日（23日）向傳媒開放兩個一房無改動示範單位，並公布首張價單，首批56伙，定價會參考東九龍區新盤，而展銷中心及示範單位亦計劃於短期內開放予公眾參觀。

Bal Residence採用單幢式設計，每戶均設露台及工作平台。

Bal Residence的一房單位開則方正，其中一個以18樓E室為藍本搭建的示範單位，實用面積340平方呎。客飯廳間隔方正實用，放置雙人梳化、電視櫃、茶几、餐桌後，活動空間依然十分充足；客飯廳同時接連露台及工作平台，玻璃幕牆設計可以增加單位採光度，而單位露台更採用三合一設計，令室外空間更大。至於鞋櫃則設於門口玄關位置，設計師特別在中間預留一個備有插座的置物空間，方便住客可以充電或擺放小家電。廚房採用開放式設計，令整個單位更覺寬躺，交樓標準配備嵌入式平面爐、拉趟式抽油煙機、微波烤焗爐、洗衣乾衣機等基本家電，更附設雙門雪櫃，屬近年新盤少見。睡房間隔同樣方正，面積約80平方呎，擺放雙人床後仍可三邊落床，以及有足夠空間放置大衣櫃。 值得一提的是，Bal Residence全數單位內配備各種智能裝置，包括電子鎖及設於天花位置的空氣質素探測儀。當中智能平板系統，更可以進行視像對話、接收大廈通告、預約會所服務、記錄樓層垃圾筒容量等，實踐智慧生活。 Bal Residence示位｜ 18 樓 E 室 實用面積 340 平方呎

Bal Residence全數單位內配備電子鎖、智能平板系統，以及設於天花位置的空氣質素探測儀。

至於另一個以18樓F室為藍本搭建的一房單位，實用面積349平方呎。有別於18樓E室，F室開則呈L形，入屋後旁邊為鞋櫃及開放式廚房，將客飯廳位置分隔開，擺放傢俬容易，再接連三合一設計的露台及工作平台，採光亦不成問題。開放式廚房交樓標準配備雙門雪櫃、嵌入式平面爐、拉趟式抽油煙機、微波烤焗爐、洗衣乾衣機，亦設有廚櫃方便收納。睡房間隔方正，擁特大玻璃窗，室內採光度十足。浴室同樣備有熱水爐、浴室寶、鏡櫃及洗手盆櫃。 Bal Residence示位｜ 18 樓F 室 實用面積 349 平方呎