新盤低價搶客 啟德本月二手遭殃 業主最傷蝕620萬｜二手市況

發展商續以低價策略推盤搶佔購買力，帶動本月一手市場回勇。據本報統計，截至昨日(30日)錄得超過1,067宗買賣，較上月約650伙大增超過六成，當中單計啟德全新盤已佔整體交投約25%。不過同區二手市場遭殃，接連有小業主要蝕讓走貨，虧損金額最高達620萬元。
新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」月內應市，打頭陣的「柏蔚森I」首批折實價386.4萬元，屬啟德歷來首批新盤最平；折實平均呎價17,188元，亦為區內8年以來新低。項目於月中首輪開賣即日沽181伙，佔可售單位約91%；同系「柏蔚森III」隨後亦極速開價及推售，截至本周一(29日)，整個系列累沽約269伙，套現逾18億元。
區內二手業主則陷於捱打局面，本月錄得多宗蝕讓個案，最矚目為龍譽1A座低層A室三房，實用面積834方呎。去年11月叫價2,300萬元放售，逐步降價至上月1,650萬元，終以1,628萬元沽出，累減672萬元或29.2%，呎價19,520元。據悉，原業主於2019年以2,248萬元入市，持貨5年，帳面虧損620萬元或約27.6%。
此外，MONACO ONE 2A座高層E室兩房，實用面積445方呎，市傳以860萬元沽出，呎價19,326元。原業主於2021年以1,166萬元入市，持貨3年，帳面損失306萬元或26.2%。
區內代理料8月二手價量升約3%至5%
利嘉閣新啟德分行經理薛丁武稱，嘉匯1座高層G室一房，實用面積372方呎。原開價720萬元，累減62萬元或8.6%，以658萬元沽出，呎價17,688元。原業主於2017年以約750.8萬元入市，持貨7年，現轉售帳面虧損92.8萬元或約12.4%。
薛丁武指，啟德本月暫錄10宗二手成交按月持平；惟價格跌約3%至5%，個別業主見新盤低開而心態減弱下調叫價，部分因有換樓需要而願蝕賣單位離場。他預計，在9月美國減息憧憬下，有望帶動市場氣氛轉活，啟德區8月份二手價量有望升約3%至5%。