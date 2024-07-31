新盤低價搶客 啟德本月二手遭殃 業主最傷蝕620萬｜二手市況

發展商續以低價策略推盤搶佔購買力，帶動本月一手市場回勇。據本報統計，截至昨日(30日)錄得超過1,067宗買賣，較上月約650伙大增超過六成，當中單計啟德全新盤已佔整體交投約25%。不過同區二手市場遭殃，接連有小業主要蝕讓走貨，虧損金額最高達620萬元。

新世界發展(017)及遠東發展(035)合作的啟德跑道區新盤「柏蔚森」月內應市，打頭陣的「柏蔚森I」首批折實價386.4萬元，屬啟德歷來首批新盤最平；折實平均呎價17,188元，亦為區內8年以來新低。項目於月中首輪開賣即日沽181伙，佔可售單位約91%；同系「柏蔚森III」隨後亦極速開價及推售，截至本周一(29日)，整個系列累沽約269伙，套現逾18億元。