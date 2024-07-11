新盤低價搶焦點二手止升 50指標屋苑上周錄55宗買賣 近三周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市區新盤再度以超低價開出，搶盡市場焦點，準買家紛紛暫時按兵，觀望對後市走勢的影響，令二手市場入市速度再次轉緩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1日至7日)共錄55宗買賣個案，較前周(6月24日至6月30日)的83宗減少34%，升勢維持兩周後宣告斷纜，並創近三周新低。
沙田第一城交白卷 按周少5宗
按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，其中新界區跌勢最急，21個指標屋苑上周共錄19宗買賣，較前周的34宗急跌44%，當中沙田第一城由前周的5宗交投跌至上周0宗，按周減少5宗；錦繡花園上周僅錄1宗成交，按周銳減80%或4宗；連同沙田第一城在內，上周新界區共有11個指標屋苑「交白卷」，於期內未聞交投。
九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的34宗減少29%，其中將軍澳廣場交投變化顯著，由前周3宗買賣跌至上周「零成交」，按周減少3宗；淘大花園、新都城及宇晴軒交投量按周均各減少2宗。不過，將軍澳中心表現則大相逕庭，上周共錄5宗買賣，較前周的2宗大增1.5倍或3宗。
太古城錄4宗冠絕全區 仍按周跌兩成
至於，港島區8個指標屋苑上周共錄12宗成交，較前周的15宗減少20%，其中杏花村交投量由前周的4宗，驟減至上周的1宗，按周減少3宗或75%；而龍頭屋苑太古城則以4宗買賣冠絕全區，惟相比前周的5宗仍減少1宗或20%。此外，在全港50個指標屋苑之中，上周共有22個屋苑錄得「零成交」，較前周的13個增加69%，當中新界區及九龍區各佔11個及10個屋苑，港島區則佔1個。
陳海潮指出，縱然部分二手業主願意擴大議價空間出貨，但當筍盤被吸納後，市場未及補充新一輪貨源，因而令二手市場成交又現萎縮。目前不少準買家均密切注視一手推盤情況，啟德全新筍盤及深井全新盤將接力收票及應市，料二手屋苑將再被冷落，在低價新盤搶客下，短期內交投難有明顯突破。