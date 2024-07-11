新盤低價搶焦點二手止升 50指標屋苑上周錄55宗買賣 近三周新低｜樓市數據

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市區新盤再度以超低價開出，搶盡市場焦點，準買家紛紛暫時按兵，觀望對後市走勢的影響，令二手市場入市速度再次轉緩。綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(1日至7日)共錄55宗買賣個案，較前周(6月24日至6月30日)的83宗減少34%，升勢維持兩周後宣告斷纜，並創近三周新低。

全港50個指標屋苑於上周(1日至7日)共錄55宗買賣個案，較前周(6月24日至6月30日)的83宗減少34%，升勢維持兩周後宣告斷纜，並創近三周新低。

沙田第一城交白卷 按周少 5 宗

按地區劃分，上周港島、九龍及新界三區指標屋苑的交投量全線下挫，其中新界區跌勢最急，21個指標屋苑上周共錄19宗買賣，較前周的34宗急跌44%，當中沙田第一城由前周的5宗交投跌至上周0宗，按周減少5宗；錦繡花園上周僅錄1宗成交，按周銳減80%或4宗；連同沙田第一城在內，上周新界區共有11個指標屋苑「交白卷」，於期內未聞交投。

九龍區方面，21個指標屋苑上周共錄24宗交投，較前周的34宗減少29%，其中將軍澳廣場交投變化顯著，由前周3宗買賣跌至上周「零成交」，按周減少3宗；淘大花園、新都城及宇晴軒交投量按周均各減少2宗。不過，將軍澳中心表現則大相逕庭，上周共錄5宗買賣，較前周的2宗大增1.5倍或3宗。